Партия Мерца проиграла самой себе

Выборы руководства земельного парламента Саксонии-Анхальт нанесли двойной удар по партии канцлера Фридриха Мерца. Два ключевых поста не просто отошли правой «Альтернативе для Германии» (АдГ) — это произошло при поддержке христианских демократов. Несмотря на то что голосование было тайным, немецкие СМИ и политики из других партий утверждают, что за кандидата от «Альтернативы» проголосовали депутаты ландтага от ХДС. Этот случай станет предметом детального разбора на коалиционном комитете, который впервые соберется в Берлине после летнего перерыва. Нет сомнений, что христианские демократы услышат немало резких слов от своих партнеров по коалиции — социал-демократов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые в истории место спикера ландтага досталось представителю «Альтернативы для Германии»: земельный парламент в Саксонии-Анхальт возглавил 35-летний Тобиас Рауш (на фото)

Фото: Jan Woitas / Reuters Впервые в истории место спикера ландтага досталось представителю «Альтернативы для Германии»: земельный парламент в Саксонии-Анхальт возглавил 35-летний Тобиас Рауш (на фото)

Фото: Jan Woitas / Reuters

Правительство Фридриха Мерца, как и сам канцлер, находится в глубоком кризисе, с тех пор как правые победили на местных выборах в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге—Передней Померании, а «Левые» — в Берлине. И теперь этот кризис может существенно обостриться. Причина — в прошедшем 6 октября в ландтаге (земельный парламент) голосовании за посты председателя парламента и его заместителей. И если то, что правые впервые смогут их получить, было ожидаемо, то помощь АдГ от традиционных партий стала для всех сюрпризом, и сюрпризом крайне неприятным.

В ландтаге Саксонии-Анхальт нового созыва «Левые», СДПГ и «Зеленые» имеют по восемь мест, еще 14 — у ХДС, 39 — у АдГ и пять — у «Союза Сары Вагенкнехт».

Последняя должна была открыто поддержать «Альтернативу», ссылаясь на то, что исполняет волю избирателей федеральной земли, более 40% из которых отдали голоса за правых. Еще до голосования «Левые», социал-демократы (СДПГ) и «Зеленые» заявили, что не будут поддерживать кандидатов от «Альтернативы». Лидер парламентской фракции христианских демократов (ХДС) Свен Шульце призвал своих однопартийцев воздержаться. Однако его призыву последовали не все.

В итоге новым председателем ландтага стал 35-летний член АдГ Тобиас Рауш. Его избрали 48 голосами, при этом как минимум четыре голоса принадлежали выходцам из традиционных партий. Подозрение сразу пало на ХДС: из 14 человек от голосования воздержались пять, остальные девять нарушили партийную линию. По данным Der Spiegel, ряд депутатов заявляли о намерении проголосовать против Рауша еще в понедельник, 5 октября. Позднее Die Zeit со ссылкой на источники сообщила о тайной договоренности между частью депутатов ХДС и АдГ. Первые должны были поддержать кандидатуру Рауша в обмен на то, что «Альтернатива» поможет Карстену Борхерту получить должность вице-председателя. И действительно, АдГ организованно проголосовала за представителя ХДС. Сейчас христианские демократы Саксонии-Анхальт экстренно пытаются установить, имела ли место такая сделка и кто же в итоге поддержал Рауша.

Не менее скандальным стало избрание еще одного вице-председателя: заручившись 44 голосами, высокий пост получил Ханс-Томас Тилльшнайдер, активист АдГ, известный своими антисемитскими высказываниями.

При этом в «Союзе Сары Вагенкнехт» заявляли, что не будут голосовать за Тилльшнайдера. Из-за этого подозрения вновь пали на ХДС. Наконец, выдвижение Армина Виллингманна от СДПГ на пост третьего сопредседателя с треском провалилось. В этом также усмотрели сговор АдГ и депутатов от ХДС. Теперь ландтаг Саксонии-Анхальт станет первым земельным парламентом, возглавляемым правыми, а вместо трех вице-председателей в нем будут лишь два.

Такой скандал существенно пошатнул позиции ХДС на федеральном уровне, а только что избранный Рауш подлил масла в огонь, публично поблагодарив христианских демократов за поддержку и заявив о существовании еще одной договоренности. По его словам, ХДС должна помочь «Альтернативе» назначить премьер-министром федеральной земли 36-летнего лидера местного отделения партии Ульриха Зигмунда. Голосование должно состояться в середине декабря.

Эти новости обрушились на лидера ХДС, канцлера Фридриха Мерца, накануне первого заседания коалиционного комитета ХДС-СДПГ после летних каникул. Это заседание эксперты заранее сочли бесперспективным. Предполагалось, что христианские демократы и социал-демократы обсудят план дальнейшей работы коалиционного правительства и готовящиеся реформы, однако вряд ли придут к прорывным решениям на фоне острых разногласий. Теперь же, после двурушнических действий представителей ХДС в Саксонии-Анхальт, встреча наверняка начнется с обсуждения совсем других вопросов.

Вероника Вишнякова