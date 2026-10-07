В Екатеринбурге около 65% детей мигрантов успешно стали тест по русскому языку

Около 65% детей иностранных граждан в Екатеринбурге успешно прошли тестирование по русскому языку в прошлом учебном году. Об этом депутатам городской думы сообщила заместитель директора департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Спикер отметила, что в 2025/2026 учебном году школы города посещали более 4,3 тыс. детей иностранных граждан. «Участие в тестировании приняли 1 239 человек. Достаточный уровень владения русским языком подтвердили 64,5% учеников. Дети, не прошедшие экзамен, были направлены на курсы по изучению русского языка как иностранного, чтобы в дальнейшем пройти тестирование повторно»,— сообщили в городской администрации.

Для языковой адаптации детей в 13 школах Екатеринбурга было организовано обучение русскому языку как иностранному. Группы формировали с учетом класса, в который ребенок собирался поступать, и уровня его знаний. За прошлый учебный год курс завершили 270 детей. После обучения 233 ребенка успешно прошли тестирование и были зачислены в образовательные организации. Еще 37 человек не смогли подтвердить необходимый уровень. Из них 12 продолжат обучение на курсах в этом учебном году, а 23 вернулись на родину.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила за бесплатное обучение русскому языку детей мигрантов. Сейчас такие курсы оплачивают родители.

Полина Бабинцева