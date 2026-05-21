Свердловский омбудсмен предложила бесплатно обучать русскому детей мигрантов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила за бесплатное преподавание русского языка для детей мигрантов. Об этом она заявила во время эфира ОТВ. Сейчас такие курсы оплачивают родители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

«Я сторонник того, чтобы мы преподавали детям бесплатно русский язык. Я сейчас не только о детях мигрантов, я о русском языке. Мы очень напористо сами сужаем возможности распространения русского языка в тех странах, в которых он всегда был едва ли не главным. Ну пусть вторым после национального. Сегодня мы не должны вот так сильно отказываться от распространения русского языка»,— заявила госпожа Мерзлякова.

По ее словам, в последние годы гости из бывших стран СНГ сами отказываются от изучения русского языка. «Самое страшное: при сохранении русского языка, например в Узбекистане, молодежь вдруг захотела идти в школы со специализацией на английском языке. Потому что мы поедем потом учиться, начиная от Японии и заканчивая Парижем. Мы не должны таким образом сами себе усугублять ситуацию»,— сказала Татьяна Мерзлякова.

Полина Бабинцева