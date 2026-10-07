Водоканал из курского Железногорска избежал банкротства по иску «Росатома»

Арбитражный суд Курской области отказал АО «Росатом энергосбыт» в удовлетворении банкротного иска к железногорскому муниципальному предприятию «Горводоканал». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения пока не обнародованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Структура «Росатома» инициировала разбирательство в конце мая. Размер требований составлял 92 млн руб. В качестве одного из иных лиц было заявлено УФАС по Курской области. Заседание по проверке обоснованности требований заявителя неоднократно откладывалось по ходатайствам как истца, так и ответчика.

По данным картотеки арбитражных дел, с марта 2023 года АО «Росатом энергосбыт» (ранее — АО «Атомэнергосбыт») подало к железногорскому «Горводоканалу» 26 исков. Общая сумма начальных требований составила 332 млн руб., они варьировались от 191,1 тыс. руб. до 18,3 млн руб. и касались задолженностей за оплату электроэнергии. 25 из них касались гражданского производства, 23 удовлетворены, два рассматриваются — ближайшие заседания назначены на 13 и 26 октября.

Этим летом ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» потребовало банкротства местного муниципального предприятия «Цнинский хозяйственный центр». Размер требований составляет 84,7 млн руб. Ближайшее заседание запланировано на 21 октября.

Алина Морозова