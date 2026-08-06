Структура «Газпрома» требует банкротства тамбовского МУПа из-за долга в 85 млн

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» о признании банкротом муниципального унитарного предприятия «Цнинский хозяйственный центр» (МУП «ЦХЦ»). Сумма требований составляет 84,7 млн руб. Заявление принято к производству. Судебное заседание по делу назначено на 2 сентября. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для тамбовского филиала «Газпрома» это уже не первая попытка инициировать банкротство МУПа. В январе 2026 года «Газпром межрегионгаз Тамбов» уже обращался в региональный арбитраж с аналогичным требованием, заявляя о задолженности в 21 млн руб. Однако тогда разбирательство было прекращено: часть долга ответчик погасил, а стороны перестали являться на заседания. При этом в мае 2026 года суд уже удовлетворил другой иск газовиков к МУП «ЦХЦ» о взыскании 20 млн руб.

По данным Rusprofile, муниципальное предприятие с момента регистрации фигурировало в 333 арбитражных делах, из них в 138 — в качестве ответчика. В частности, в 2024 году тамбовский арбитраж удовлетворил два иска Росприроднадзора к «Цнинскому хозяйственному центру» о взыскании задолженности за негативное воздействие на окружающую среду на общую сумму около 5 млн руб.

МУП «Цнинский хозяйственный центр» зарегистрировано в 2011 году в поселке Строитель Тамбовского района Тамбовской области. Основной вид деятельности — забор, очистка и распределение воды, а также производство и передача тепловой энергии. Учредителем выступает администрация Тамбова. Уставный капитал предприятия составляет 67,6 млн руб. По итогам 2025 года выручка МУП «ЦХЦ» достигла 245,5 млн руб., при этом чистый убыток составил 26,1 млн руб. Директор — Николай Попов.

В середине июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Газпром межрегионгаз Тамбов» взыскал 157 млн руб. с крупнейшего игрока местного коммунального рынка — ООО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК).

Диана Нагайцева