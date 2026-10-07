Песков: Россия проинформировала ВОЗ о ситуации с инфекцией в Иркутской области
07.10.2026, 14:34
Россия проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемиологической ситуации в Иркутской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться по этой теме на заявления Роспотребнадзора. Представитель Кремля отметил, что вчера ведомство разместило на своем сайте расширенную информацию.
«Соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Во время брифинга ему задали вопрос о дипломатическом обращении посольства США к российским властям по поводу эпидобстановки. Господин Песков сообщил, что не располагает информацией, действительно ли поступило подобное обращение.
Он также обратил внимание на то, что «подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации — это ложная информация».