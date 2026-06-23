«Эксперт»: Шишкарев продаст зерновой терминал для выкупа доли «Росатома» в «Деле»

Основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев намерен продать зерновой терминал КСК в Новороссийске для выкупа 49-процентной доли «Росатома» в своем бизнесе. Терминал оценивается в 50 млрд руб. Потенциальным покупателем может стать «Деметра-холдинг». Об этом сообщает журнал «Эксперт» со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Один из собеседников назвал КСК «самым маржинальным и генерирующим кэш активом». Сделку по выкупу доли в «Деле» планируется профинансировать за счет кредита ВТБ, который господин Шишкарев впоследствии намерен частично закрыть средствами от продажи КСК. Ранее бизнесмен оценивал долю «Росатома» (49%) в 74 млрд руб.

В самой «Деметра-холдинг» опровергли информацию «Эксперта».

Сергею Шишкареву принадлежит 51% в ГК «Дело», «Росатому» — 49%. 17 февраля стратегический совет госкорпорации принял решение завершить совместное владение группой. Соглашение между сторонами предусматривало опцион на выкуп доли при разногласиях по вопросам управления бизнесом. В конце апреля ФАС одобрила сделку по продаже доли «Росатома» Сергею Шишкареву.

Текст обновлен в 12:25, добавлен комментарий «Деметра-холдинг».