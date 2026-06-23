«Эксперт»: Шишкарев продаст зерновой терминал для выкупа доли «Росатома» в «Деле»
Основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев намерен продать зерновой терминал КСК в Новороссийске для выкупа 49-процентной доли «Росатома» в своем бизнесе. Терминал оценивается в 50 млрд руб. Потенциальным покупателем может стать «Деметра-холдинг». Об этом сообщает журнал «Эксперт» со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением сделки.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Один из собеседников назвал КСК «самым маржинальным и генерирующим кэш активом». Сделку по выкупу доли в «Деле» планируется профинансировать за счет кредита ВТБ, который господин Шишкарев впоследствии намерен частично закрыть средствами от продажи КСК. Ранее бизнесмен оценивал долю «Росатома» (49%) в 74 млрд руб.
В самой «Деметра-холдинг» опровергли информацию «Эксперта».
Сергею Шишкареву принадлежит 51% в ГК «Дело», «Росатому» — 49%. 17 февраля стратегический совет госкорпорации принял решение завершить совместное владение группой. Соглашение между сторонами предусматривало опцион на выкуп доли при разногласиях по вопросам управления бизнесом. В конце апреля ФАС одобрила сделку по продаже доли «Росатома» Сергею Шишкареву.
Текст обновлен в 12:25, добавлен комментарий «Деметра-холдинг».
Решение Сергея Шишкарева полностью выкупить долю «Росатома» (49%) в группе «Дело» за 74 млрд рублей стало кульминацией длительного корпоративного конфликта между совладельцами. «Росатом» вошел в капитал УК «Дело» в 2019 году, приобретя 30%, а к 2022 году увеличил свою долю до 49%. В декабре 2024 года в качестве попытки урегулирования разногласий было заключено соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), который приобрел 1% у Шишкарева с правом назначения гендиректора, однако к концу 2025 года партнерство не сложилось из-за разногласий в оценке доли «Росатома», и сделка была свернута. Шишкарев выкупил 1% обратно у ТМХ.
Процедура «корпоративной рулетки», когда одна сторона предлагает цену, а другая выбирает — продать свою долю или выкупить долю партнера по этой же цене, была запущена «Росатомом» 17 февраля 2026 года. Госкорпорация объяснила это расхождением во взглядах на стратегическое развитие бизнеса и намерением построить национального логистического оператора. Сергей Шишкарев принял оферту «Росатома» о выкупе доли и теперь планирует полностью консолидировать актив.