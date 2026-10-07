Der Spiegel: 67% немцев считают деятельность канцлера Мерца провальной

По мнению подавляющего большинства немцев, пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера является неудачным. На прошлой неделе журнал Der Spiegel провел опрос, в котором приняли участие 2002 человека.

67% респондентов считают деятельность Мерца провальной, 58% — что он должен уйти в отставку, а в Восточной Германии этот показатель достигает 80%. Как отмечает Der Spiegel, «результаты исследования репрезентативны для немецкого электората и наносят очередной удар по позициям канцлера, и без того находящегося в сложном положении».

Исследователи подчеркивают, что негативное отношение к главе правительства наблюдается со стороны сторонников как левых, так и правых взглядов. По мнению Der Spiegel, канцлер Мерц оттолкнул от себя многих избирателей из-за того, что не выполнил многие предвыборные обещания, а «вместо того, чтобы вселять в людей оптимизм и веру в перемены, канцлер зачастую лишь упрекал народ, а на критику реагировал обидчиво».

Почему канцлер ФРГ отказался уходить в отставку после нового провала его партии на выборах — в материале «ХДС не пустили на порог».

Евгений Хвостик