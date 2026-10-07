Белгородское УФАС включило в «черный список» подрядчиков курский ЧОП «Кодекс»

Управление ФАС по Белгородской области дважды включило курский ЧОП «Кодекс» в реестр недобросовестных подрядчиков и поставщиков. По данным ведомства, охранное предприятие не исполнило в Белгороде контракты по обеспечению безопасности детского сада №48 «Вишенка» и Центра развития ребенка «Улыбка» (детсад №88).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО ЧОП «Кодекс» было зарегистрировано в Курске в июле 2009 года и с тех пор работает в сфере частной охраны. Компанией с сентября 2020 года руководит директор Ангелина Позднякова. Единственным учредителем является Вадим Поздняков. Уставный капитал предприятия составляет 250 тыс. руб. За все время с ЧОПом заключили 85 госконтрактов на сумму порядка 112 млн руб. Выручка фирмы в 2025 году составила 48,6 млн руб., увеличившись на 12,7% по сравнению с 2024-м (43,1 млн). Чистая прибыль выросла с 2,5 до 6,5 млн руб.

В УФАС сообщили, что у сотрудников ЧОПа истекли сроки действия медицинских заключений, дающих право на работу. Охранники не выходили на посты в течение двух недель. Заказчики, по данным ведомства, неоднократно направляли «Кодексу» письма с претензиями, но контрактные обязательства исполнены не были.

«В письменных пояснениях предприятие утверждало, что все нарушения устранены, однако подтверждающих документов не представило»,— сообщили в управлении.

Контракт на охрану детского сада №48 стоил 17,3 млн руб. Соглашение об охране детсада №88 с «Кодексом» заключили за 15,5 млн руб. Фирма включена в реестр недобросовестных поставщиков до 2 октября 2028 года.

В конце сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что курское управление ФАС на два года внесло в «черный список» московское ООО «Рестарт». Фирма взяла на себя обязательства по поставке инкубатора для транспортировки новорожденных, но в отведенные сроки не выполнила их.

Денис Данилов