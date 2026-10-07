В Кремле поблагодарили Индию за идеи по урегулированию конфликта на Украине
Россия признательна Индии за готовность оказать содействие в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины,— сказал журналистам господин Песков.— Мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и за те идеи, которые высказываются».
В начале октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна получила четыре предложения о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США. По данным Hindustan Times, Индия предложила план перемирия между Россией и Украиной из трех пунктов. Они касаются инфраструктуры и судоходства в Черном море. Украинская сторона назвала индийское предложение «наиболее всеобъемлющим».
Индийская инициатива по урегулированию конфликта включает призывы к прекращению атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, а также на коммерческие суда. Она также направлена на обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через порты Черного моря.
Вопросы судоходства в Черном море являются чувствительными: ранее Украина выражала протест против закрытия Россией части акваторий, считая это нарушением своих суверенных прав и свободы судоходства по Конвенции ООН по морскому праву. В марте 2025 года Украина договорилась о безопасном судоходстве в Черном море, исключающем применение силы и использование коммерческих судов в военных целях. При этом любое перемещение российских военных судов за пределы восточной части Черного моря Украина рассматривает как угрозу национальной безопасности.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее, 11 сентября, уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Черном море. Индийский премьер активно предлагал свои услуги для содействия поиску решения конфликта.