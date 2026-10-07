В Кремле поблагодарили Индию за идеи по урегулированию конфликта на Украине

Россия признательна Индии за готовность оказать содействие в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины,— сказал журналистам господин Песков.— Мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и за те идеи, которые высказываются».

В начале октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна получила четыре предложения о прекращении огня от Индии, Турции, Египта и США. По данным Hindustan Times, Индия предложила план перемирия между Россией и Украиной из трех пунктов. Они касаются инфраструктуры и судоходства в Черном море. Украинская сторона назвала индийское предложение «наиболее всеобъемлющим».