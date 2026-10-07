Более 24,7 тыс. детей родилось в Свердловской области с начала года

На территории Свердловской области с начала года на свет появилось свыше 24,7 тыс. детей: порядка 12,7 тыс. мальчиков и 12 тыс. девочек, среди них — 242 пары близнецов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Сегодня в России отмечается День беременных — на 7 октября на Среднем Урале ждут ребенка 20 335 женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Учреждения здравоохранения региона отметили эту дату тематическими мероприятиями. Так, в Областном перинатальном центре на базе ОДКБ беременным рассказали о важности грудного вскармливания, основах ухода за ребенком в палате и дома. В Демидовской городской больнице будущие мамы смогли получить консультацию клинического психолога, представителей ЗАГСа и страховых компаний. Кроме того, о пользе раннего плавания для малышей и полезных видах физической активности для беременных рассказали в Нижнетагильской областной больнице и Полевской центральной районной больнице. Мероприятия проводились и в других медучреждениях.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург заявила, что Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает Россию на 7%.

Ирина Пичурина