Рождаемость в Свердловской области оказалась на 7% выше, чем в целом по РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург заявила, что Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает Россию на 7%, передает ТАСС.
Татьяна Голикова
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Но мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов и количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области, потому что, еще раз подчеркну, детьми сильна страна»,— сказала она. Татьяна Голикова также отметила, что демографическая ситуация в стране непростая, но контролируемая.
Накануне Татьяна Голикова вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко приняла участие в открытии первого на Урале Центра медицины здорового долголетия в Екатеринбурге. Также они посетили городскую клиническую больницу №40 и оценили результаты модернизации.