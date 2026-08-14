Рождаемость в Свердловской области оказалась на 7% выше, чем в целом по РФ

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург заявила, что Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает Россию на 7%, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Но мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов и количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области, потому что, еще раз подчеркну, детьми сильна страна»,— сказала она. Татьяна Голикова также отметила, что демографическая ситуация в стране непростая, но контролируемая.

Накануне Татьяна Голикова вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко приняла участие в открытии первого на Урале Центра медицины здорового долголетия в Екатеринбурге. Также они посетили городскую клиническую больницу №40 и оценили результаты модернизации.

Ирина Пичурина