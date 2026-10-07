Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) представила обновленный рейтинг сборных. Команда России заняла в нем 35-е место, в ее активе 1537,45 балла.
В завершившуюся паузу на матчи сборных россияне провели три товарищеских матча. Отечественные футболисты победили иранцев (2:0), разгромили намибийцев (6:0), а также вничью сыграли с нигерийцами (3:3).
Рейтинг возглавляет сборная Испании, на счету действующих чемпионов мира 2011,57 балла. Второе место занимают аргентинцы (1972,80). Тройку лучших замыкает команда Франции (1958,86). Затем идут сборные Англии (1925,59) и Португалии (1807,69).
С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Для рейтинга FIFA отсутствие сборной на турнирах под эгидой FIFA и UEFA не означает автоматического исключения из расчета: товарищеские матчи также засчитываются. Поэтому позиция команды определяется не только участием в официальных соревнованиях, но и результатами доступных ей международных игр.
С февраля 2022 года, после отстранения от турниров FIFA и UEFA, сборная России провела пять товарищеских матчей, результаты которых пошли в зачет рейтинга. Такой порядок позволяет учитывать выступления команды даже в период, когда она не играет в официальных международных турнирах.