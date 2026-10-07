Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) представила обновленный рейтинг сборных. Команда России заняла в нем 35-е место, в ее активе 1537,45 балла.

В завершившуюся паузу на матчи сборных россияне провели три товарищеских матча. Отечественные футболисты победили иранцев (2:0), разгромили намибийцев (6:0), а также вничью сыграли с нигерийцами (3:3).

Рейтинг возглавляет сборная Испании, на счету действующих чемпионов мира 2011,57 балла. Второе место занимают аргентинцы (1972,80). Тройку лучших замыкает команда Франции (1958,86). Затем идут сборные Англии (1925,59) и Португалии (1807,69).

С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Арнольд Кабанов