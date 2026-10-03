«Воины» набрались храбрости на тайм

Сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Намибии и добилась крупной победы — 6:0. До перерыва игра на «Екатеринбург Арене» еще носила более или менее упорный характер. Хозяева отличились в первом тайме лишь один раз, но во втором гости уже не выстояли, а в концовке встречи окончательно посыпались. Теперь россиянам предстоит сыграть с другим представителем африканского футбола — сборной Нигерии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

После матча с участником недавнего чемпионата мира Ираном сборная России встретилась с командой совсем другого уровня, которая занимает 121-е место в текущем международном рейтинге и вообще практически неизвестна за пределами африканского континента. Да и выступает она под эгидой FIFA только c 1990 года, когда Намибия стала независимым государством. Пока основным достижением этой сборной является выход в 1/8 финала Кубка африканских наций-2023.

Тем не менее главный тренер россиян Валерий Карпин предостерег своих подопечных от недооценки соперника.

«Это типичная африканская команда — мощная, быстрая, выносливая, поэтому просто с ней точно не будет, — сказал он на предматчевой пресс-конференции. — Если мы почему-то отнесемся к ней несерьезно, все может закончиться для нас плачевно».

Вместе с тем было очевидно, что состав на матч с Намибией претерпит значительные изменения по сравнению с тем почти что оптимальным вариантом, который Карпин использовал в спарринге с иранцами. Лидера сборной Александра Головина и вовсе отпустили в клуб, учитывая, что он еще получил микротравму. Кроме того, досрочно завершил сбор по состоянию здоровья нападающий Дмитрий Воробьев. От «иранского» образца в стартовом составе остался только центральный защитник Виктор Мелехин.

У сборной Намибии по сложившейся в Африке традиции есть свое неформальное прозвище, и ее футболистов называют не иначе как «храбрые воины». Но какими бы храбрыми они ни были, им пришлось с первых минут откатиться назад и сдерживать атаки хозяев поля. Правда, Александра Соболева гости не удержали, и нападающий «Зенита» нанес опасный удар головой с подачи Алексея Миранчука. Их спас голкипер Камаиджанда Ндисиро, вытащивший мяч из нижнего угла. А вскоре и он ничем не мог помочь партнерам, когда Лечи Садулаев выскочил с ним один на один после передачи Мингияна Бевеева. Намибийцам повезло, что полузащитник «Ахмата» пробил мимо ворот. Потом их опять выручил Ндисиро, среагировав на крученый удар Миранчука, но в целом «воины» действительно держались храбро и сохраняли нулевую ничью.

Впрочем, на 37-й минуте активный Садулаев все-таки размочил счет под аккомпанемент зарядившего в Екатеринбурге дождя. Россиянам удалась многоходовая комбинация, в финале которой он качнул опекуна перед линией штрафной площади и с левой ноги зарядил низом в дальний угол. Тут Ндисиро спасовал, хотя в следующем эпизоде совершил еще одно спасение, когда Садулаев уже с правой врезал из-за штрафной под перекладину. Голкипер хозяев Станислав Агкацев в отличие от коллеги откровенно скучал. Лучший бомбардир в истории сборной Намибии Питер Шалулиле, забивший 19 голов в 55 матчах, находился под плотным контролем, но в конце первого тайма неожиданно очутился совсем один перед воротами и вполне мог замкнуть головой навес в штрафную.

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Видимо, Карпина все же не устроила игра команды в атаке, поэтому еще в перерыве он произвел несколько перестановок, полностью освежив переднюю линию. Вышедший на замену Максим Глушенков сразу организовал два острых момента. В первом случае удар зенитовца отразил Ндисиро, а во втором появившемуся вместо Соболева Константину Тюкавину не хватило самой малости, чтобы поразить пустой створ после прострела Глушенкова. Однако усилившееся давление со стороны россиян привело к голу на 54-й минуте. Кирилл Глебов, заменивший Садулаева, скинул мяч на Данила Пруцева, а спартаковец положил его в сетку, воспользовавшись тем, что стоявший рядом Кеннеди Эйб поскользнулся на мокром газоне и упал.

На 65-й минуте хозяева повели уже 3:0.

Ндисиро на выходе из штрафной отдал крайне неудачный пас, который перехватил Иван Обляков. Моментально армеец доставил мяч Тюкавину, и динамовец наказал намибийского вратаря за ошибку. Тем временем ближе к концу матча Карпин поменял уже всех футболистов, за исключением Бевеева. Тем более что гости так и не создали его команде никаких проблем, а вот у них сопротивляемость заметно снизилась. На 84-й минуте намибийцы позволили спокойно расправиться со своим вратарем Глушенкову, затем они сбили в штрафной Глебова, и Максим Петров, отметившийся результативной передачей на четвертый гол, на 87-й минуте реализовал пенальти. А в компенсированное время «храбрые воины» пропустили и в шестой раз. Глушенков, выполняя угловой, низом прострелил на ближнюю штангу, и Ндисиро, которому, наверное, это все уже порядком надоело, пытаясь выбить мяч ногой, вдарил по собственным воротам.

Сборная России одержала крупную победу 6:0. В следующем спарринге, который состоится 6 октября в Нижнем Новгороде, ей будет противостоять куда более солидный противник — Нигерия, одна из лучших команд африканского континента.

Александр Ильин