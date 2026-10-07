Директору тольяттинского автосалона Jamb Motors вынесен приговор за обман 44 покупателей на 78 млн рублей

Центральный районный суд Тольятти признал виновным руководителя ООО «Джамб Моторс» в Тольятти Алексея Костицына в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Как установил суд, в 2023-2024 годах директор автосалона заключил договоры с 44 клиентами на оказание услуг по подбору и доставке покупателям автомобилей. Однако свои обязанности руководитель автомобильного салона Jamb Motors не выполнил. Покупателям причинен ущерб на общую сумму около 78 млн руб.

Суд назначил Алексею Костицыну наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших на общую сумму более 50 млн руб.

Ранее сообщалось, что ООО «Джамб Моторс» принадлежал автомобильный салон Jamb Motors на Автозаводском шоссе, 31. Компания была зарегистрирована в январе 2023 года в Тольятти. Учредителем и генеральным директором организации является Алексей Костицын.

Руфия Кутляева