В суд передано уголовное дело против директора тольяттинского автосалона Jamb Motors

УМВД Тольятти завершило расследование уголовного дела против руководителя ООО «Джамб Моторс» в Тольятти Алексея Костицына. Ему инкриминируется мошенничество и легализация денег, полученных в результате преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компании принадлежал автомобильный салон Jamb Motors на Автозаводском шоссе, 31.

По данным следователей, 44 клиента Jamb Motors, с которыми были заключены контракты на подбор и доставку автомобиля, остались без денег и машины. Общая сумма ущерба оценивается в размере 78 млн руб. Согласно версии следствия, на эти деньги руководитель компании приобрел земельные участки. На имущество наложен арест.

Обвинительное заключение Алексею Костицыну утвердила прокуратура Центрального района Тольятти. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Тольятти.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Джамб Моторс» зарегистрировано в январе 2023 года в Тольятти. Учредителем и генеральным директором организации является Алексей Костицын. Компания предлагала доставку автомобилей с аукционов в США и ОАЭ. Группа Jamb Motors в VK заблокирована «за проведение сомнительных акций и конкурсов».

Сабрина Самедова