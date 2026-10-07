В Новороссийске приостановил работу медцентр, где в мае умер ребенок

Медицинский центр «Новомед Дети» в Новороссийске приостановил работу с 5 октября на месяц по решению суда. В клинике заявили, что считают такую меру несоразмерной выявленным нарушениям и планируют возобновить работу 4 ноября.

По данным медцентра, среди оснований для приостановки были отсутствие комнатных термометров в отдельных кабинетах и журналов учета медицинского спирта, флакон аммиака с истекшим сроком годности, а также отсутствие лицензии на доврачебную стоматологическую помощь. В «Новомед Дети» утверждают, что все замечания устранены. При этом лицензия на детскую врачебную стоматологическую помощь, по данным клиники, имелась. В медцентре также заявили, что выявленные нарушения не влияли на качество медицинской помощи и не создавали угрозы жизни и здоровью пациентов.

Ранее Росздравнадзор обратился в суд с требованием привлечь ООО «Новомед» к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ за грубое нарушение лицензионных требований. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Судебное разбирательство проходит на фоне уголовного дела, возбужденного после смерти восьмилетнего ребенка в филиале «Новомед Дети» 12 мая. СУ СКР по Краснодарскому краю расследует дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Его ход находится на личном контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В клинике проводится собственное служебное расследование.

ООО «Новомед» работает в Новороссийске с 2004 года. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка компании составила 519,9 млн руб., увеличившись на 19,2% год к году. Чистая прибыль составила 77,5 млн руб. Компания принадлежит и управляется Верой Глобой.

Вячеслав Рыжков