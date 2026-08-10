Новороссийской клинике «Новомед» назначили штраф вместо приостановки работы

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону смягчил наказание для новороссийского медицинского центра «Новомед», заменив административное приостановление деятельности на денежный штраф. Об этом сообщается в постановлении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края принял решение в пользу Территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю и назначил медцентру наказание в виде остановки работы на 45 суток. Не согласившись с вердиктом, руководство «Новомеда» обжаловало его в апелляционной инстанции. Суд, рассмотрев доводы жалобы в закрытом заседании, постановил изменить наказание.

«Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 09.06.2026 изменить в части назначения административного наказания в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток. Назначить обществу административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб.», — говорится в постановлении.

В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», Росздравнадзор обратился с иском к клинике «Новомед» с требованием привлечь ее к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий). Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Судебное разбирательство проходило на фоне уголовного дела, возбужденного после смерти восьмилетнего ребенка в филиале клиники «Новомед Дети» 12 мая. СУ СК России по Краснодарскому краю расследует дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль. В клинике проводится собственное служебное расследование.

По данным Rusprofile, ООО «Новомед» ведет деятельность с ноября 2004 года и зарегистрировано в Новороссийске. Основной профиль — работа больничных организаций. Компанией с 2006 года руководит генеральный директор Вера Глоба, которая также является единственным учредителем. Штат компании за последние годы вырос: со 106 сотрудников в 2018 году до 168 в 2025-м. Финансовые показатели ООО «Новомед» демонстрируют устойчивый рост. Выручка в 2025 году достигла 519,9 млн руб., увеличившись на 19,2% по сравнению с 2024 годом (436 млн руб.). Чистая прибыль остается стабильно высокой — 77,5 млн руб., хотя и снизилась на 2,4% относительно предыдущего года.

Наталья Решетняк