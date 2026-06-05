Вино подключают к интернету

Российские власти готовятся возобновить обсуждение эксперимента по продаже российского вина через инфраструктуру «Почты России» и маркетплейсов, разрешив также рекламу виноделен. Это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта: они получат доступ к удаленным регионам и смогут снизить стоимость продукции. Но против выступают общественники, опасающиеся роста потребления алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Патрушев обратился к Владимиру Путину, предложив вернуться к рассмотрению законопроектов о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина. Это следует из текста письма, направленного 21 мая (копия есть у “Ъ”). Господин Патрушев считает целесообразным также легализовать рекламу российского вина в местах его производства. В аппарате вице-премьера “Ъ” оперативно не ответили. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что инициатива поддержана.

Законопроект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина правительство внесло на рассмотрение Госдумы в апреле 2023 года. Он предполагает, что право на его реализацию получит АО «Почта России»: оператор сможет без лицензии хранить вина, находящиеся в собственности продавцов. Перечень вин должен отдельно определить Минсельхоз. Но рассмотрен законопроект не был. Сейчас, как следует из письма Дмитрия Патрушева, целесообразно предусмотреть в том числе возможность реализации российских вин через маркетплейсы. Возраст потребителей можно проверять с помощью Единой биометрической системы и мессенджера «Макс», говорится в проекте.

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В «Почте России» “Ъ” заявили, что госкомпания уже завершила подготовительные работы и готова начать эксперимент.

Дальнейшие шаги возможны после принятия законопроектов и доработок от участников процесса. В Ozon и Wildberries “Ъ” оперативно не ответили. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорит, что его организация готовится в ближайшее время представить предложения отрасли по наиболее приемлемой конфигурации процесса. «Очевидно, политическая воля есть»,— говорит он.

Законопроект, предусматривающий возможность того, что рекламу производителей российского вина можно будет размещать на наружных конструкциях в отдельных регионах, в ноябре 2023 года внесла в Госдуму группа депутатов. Он предполагает, что для локальной винодельческой продукции в российском законодательстве по сути будет сделано исключение: реклама алкогольной продукции в стране запрещена с 2012 года. Инициативу также не рассмотрели.

Дмитрий Патрушев в своем обращении к президенту отмечает, что обе инициативы позволят российским товаропроизводителям, особенно небольшим фермерским винодельням, продавать свою продукцию напрямую потребителям. Это важно в условиях ограниченного спроса.

Согласно Росалкогольтабакконтролю, в январе—апреле 2025 года продажи тихих вин в России в целом сократились на 1,9% год к году, до 17,18 млн дал. Сдержанные продажи на рынке традиционно связывают в том числе с высокой стоимостью.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что за счет прямых онлайн-продаж продукция небольших виноделов может стать доступнее. «Для малых хозяйств действуют более комфортные налоговые режимы, но при продаже через торговую сеть или посредника в цепочке появляется НДС, а затем уже на эту цену начисляется торговая наценка»,— говорит он. Эксперт считает, что при прямой реализации в онлайн-канале этих надбавок может не быть.

В «Фанагории» сказали “Ъ”, что онлайн-продажи позволят компании увеличить географию присутствия и доступ к продукции покупателей в удаленных населенных пунктах. В винодельне «Кубань-Вино» отметили, что потребление качественного вина сейчас сильно смещено в сторону Москвы и Санкт-Петербурга, где развиты винотеки.

С точки зрения общественников, тема легализации онлайн-продаж алкоголя остается спорной. Ранее с критикой инициативы выступали «Цифровой мир» и Национальный родительский комитет, которым удалось заручиться поддержкой Минздрава. Они опасаются, что либерализация правил торговли вином приведет к резкому росту его потребления (см. “Ъ” от 19 декабря 2025 года).

Председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов уверен, что алкоголь не должен становиться обычным товаром для электронной торговли:

«Онлайн-продажа, даже если речь сначала идет только о российском вине, демонтирует действующие ограничения доступности спиртного».

В числе рисков эксперт также выделяет появление алкоголя в населенных пунктах, где его продажа в принципе не ведется, рост нагрузки на правоохранительные органы, появление новых вызовов для курьеров. Господин Павлов предполагает и общий рост потребления.

Александр Липилин называет сложности с контролем доступа к продукции несовершеннолетних надуманными. В офлайн-рознице уже существует понятный и действенный механизм: продавца штрафуют примерно на размер месячной зарплаты, говорит он. Эта мера, по словам эксперта, сама по себе мотивирует проверять возраст покупателей. Аналогичные механизмы могут быть задействованы и для онлайна. Гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая говорит, что современные технологии идентификации позволяют точно определять возраст клиента. «Пока обсуждался потенциал онлайн-продаж, средства верификации многократно обновились»,— замечает она.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Анна Королева, Андрей Прах