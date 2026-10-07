Минтранс: в Черном море потушили пожар на танкере «Афрамакс Рио» у берегов Сочи
Глава Минтранса Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря. По данным министерства, открытое горение ликвидировано.
В Минтрансе уточнили, что загрязнения акватории нефтяным грузом не допущено. На месте продолжают дежурство спасательные суда. Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступила к ликвидации последствий.
Пожар начался 6 октября после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио», который ходит под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, был спасен, пострадавших нет. Из-за пожара закрыли пляжи и набережные в Сочи. Росприроднадзор говорил, что не зафиксировал загрязнения акватории Черного моря после возгорания.
Атака на танкер означает для черноморской логистики не только риск повреждения судна или груза. При повышенном военном риске дорожает страхование перевозок, а полностью перенаправить объемы из Черного моря через северные порты нельзя: доступных альтернатив недостаточно.
Предыдущие инциденты уже приводили к остановке приема грузов терминалом в Новороссийске. В августе 2026 года суда, направлявшиеся в Новороссийск и украинские порты, задерживались перед проходом через Дарданеллы и Босфор до выяснения обстоятельств. Поэтому даже без нефтяного загрязнения последствия для портовой инфраструктуры и судоходства могут выражаться в дополнительных проверках, задержках и временных ограничениях работы терминалов.