Минтранс: в Черном море потушили пожар на танкере «Афрамакс Рио» у берегов Сочи

Глава Минтранса Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря. По данным министерства, открытое горение ликвидировано.

В Минтрансе уточнили, что загрязнения акватории нефтяным грузом не допущено. На месте продолжают дежурство спасательные суда. Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступила к ликвидации последствий.

Пожар начался 6 октября после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио», который ходит под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, был спасен, пострадавших нет. Из-за пожара закрыли пляжи и набережные в Сочи. Росприроднадзор говорил, что не зафиксировал загрязнения акватории Черного моря после возгорания.