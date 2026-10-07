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Минтранс: в Черном море потушили пожар на танкере «Афрамакс Рио» у берегов Сочи

Глава Минтранса Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» у побережья Черного моря. По данным министерства, открытое горение ликвидировано.

В Минтрансе уточнили, что загрязнения акватории нефтяным грузом не допущено. На месте продолжают дежурство спасательные суда. Сводная группировка сил и средств Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступила к ликвидации последствий.

Пожар начался 6 октября после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио», который ходит под флагом Либерии. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, был спасен, пострадавших нет. Из-за пожара закрыли пляжи и набережные в Сочи. Росприроднадзор говорил, что не зафиксировал загрязнения акватории Черного моря после возгорания.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атака на танкер означает для черноморской логистики не только риск повреждения судна или груза. При повышенном военном риске дорожает страхование перевозок, а полностью перенаправить объемы из Черного моря через северные порты нельзя: доступных альтернатив недостаточно.

Предыдущие инциденты уже приводили к остановке приема грузов терминалом в Новороссийске. В августе 2026 года суда, направлявшиеся в Новороссийск и украинские порты, задерживались перед проходом через Дарданеллы и Босфор до выяснения обстоятельств. Поэтому даже без нефтяного загрязнения последствия для портовой инфраструктуры и судоходства могут выражаться в дополнительных проверках, задержках и временных ограничениях работы терминалов.

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