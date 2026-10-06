Пляжи и набережные в Сочи закрыли после возгорания танкера в Черном море

В Сочи ограничили доступ на морские набережные и пляжи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин после совещания оперштаба по поводу атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии у побережья Черного моря.

«Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии. Координируем действия всех служб, оцениваем обстановку и принимаем необходимые меры для ликвидации горения»,— указано в сообщении в Telegram-канале Андрея Прошунина.

Атака произошла 6 октября. В акватории продолжается открытое горение нефти. По предварительным данным Минтранса, пострадавших нет. Экипаж спасен. В него входили 23 гражданина Индии.