Безэкипажные катера атаковали танкер под флагом Либерии в Черном море

Министр транспорта России Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии у побережья Черного моря. В акватории продолжается открытое горение нефти, сообщили в ведомстве.

«Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером»,— указано в сообщении Минтранса. В ведомстве подчеркнули, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно. Пострадавших, по предварительным данным Минтранса, нет. Экипаж спасен. В него входили 23 гражданина Индии.

Ранее глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщал о возгорании танкера в акватории Черного моря. По его словам, концентрация загрязнений в «Сириусе» находится ниже предельно допустимой нормы. Угрозы для здоровья людей нет, подчеркнул он.