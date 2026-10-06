Безэкипажные катера атаковали танкер под флагом Либерии в Черном море
Министр транспорта России Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии у побережья Черного моря. В акватории продолжается открытое горение нефти, сообщили в ведомстве.
«Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером»,— указано в сообщении Минтранса. В ведомстве подчеркнули, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно. Пострадавших, по предварительным данным Минтранса, нет. Экипаж спасен. В него входили 23 гражданина Индии.
Ранее глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин сообщал о возгорании танкера в акватории Черного моря. По его словам, концентрация загрязнений в «Сириусе» находится ниже предельно допустимой нормы. Угрозы для здоровья людей нет, подчеркнул он.
Инциденты с танкерами в Черном море показывают, что безопасность логистики зависит от координации нескольких участников. Например, в январе 2026 года Минэнерго Казахстана сообщало о взаимодействии с «КазМунайГазом», администрацией КТК и судовладельцами для защиты логистических цепочек и бесперебойности экспорта после атак на танкеры.
Практической мерой реагирования после атак в мае 2026 года стала отправка катеров береговой охраны к месту происшествия и эвакуация экипажей. В августе 2026 года суда, направлявшиеся в Новороссийск и украинские порты, задерживались перед проходом через Босфор и Дарданеллы до выяснения обстоятельств. При серьезном разливе нефти с танкера также возникают значительные экологические и операционные проблемы.