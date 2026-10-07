Налоговая подала иск о банкротстве Равиля Зиганшина

Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области 5 октября обратилась в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании банкротом Равиля Зиганшина — бывшего депутата Государственного Совета Татарстана, генерального директора и основного владельца строительной компании ПСО «Казань». Информация об этом опубликована на портале «Федресурс».

ПСО «Казань» также находится в процессе банкротства.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана выдал исполнительный лист на принудительное взыскание 1,16 млрд рублей задолженности по мировому соглашению с ПСО «Казань», Равилем Зиганшиным, АО «КВАРТ» и ЗАО «Ариада».

Анна Кайдалова