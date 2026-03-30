С Равиля Зиганшина и ПСО «Казань» могут принудительно взыскать 1,16 млрд руб.

Арбитражный суд Татарстана выдал исполнительный лист на принудительное взыскание 1,16 млрд руб. задолженности по мировому соглашению с ПСО «Казань», его владельца и бывшего депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина, а также АО «КВАРТ» и ЗАО «Ариада». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление о выдаче исполнительного листа подала Федеральная налоговая служба. Суд постановил солидарно взыскать сумму в рамках мирового соглашения, утвержденного в марте 2025 года по делу о банкротстве ПСО «Казань».

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца.

Дело о банкротстве было инициировано в 2024 году. С требованиями на 217,6 млн руб. в суд обратилось самарское ООО «СамРЭК-Эксплуатация», впоследствии стороны заключили мировое соглашение.

Позднее к делу присоединилась ФНС, указав на наличие задолженности перед бюджетом. В рамках отдельного мирового соглашения ПСО «Казань» обязалось погасить налоговую задолженность до 24 апреля 2026 года. Поручителями по обязательствам выступили АО «КВАРТ», ЗАО «Ариада» и Равиль Зиганшин.

