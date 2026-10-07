Дума Тольятти проголосовала за лишение бывшего владельца «Тольяттиазота» почетного звания

Депутаты думы Тольятти сегодня, 7 октября, проголосовали за лишение бывшего владельца АО «Тольяттиазот» Владимира Махлая звания почетного гражданина города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Воронин / Коммерсантъ Фото: Сергей Воронин / Коммерсантъ

Инициативу прокуратуры Центрального района Тольятти поддержали 28 присутствовавших на заседании депутатов, один парламентарий не проголосовал.

Звание «Почетный гражданин города Тольятти» присвоено Владимиру Махлаю 25 лет назад, в мае 2001 года. При этом, согласно п. 4.1. положения «О Почетном гражданине города Тольятти», лицо, удостоенное звания, лишается его «в случае совершения уголовно наказуемого деяния и вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда».

В июле 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти признал Владимира Махлая виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и заочно приговорил к 9 годам лишения свободы. Сына Владимира Махлая Сергея Махлая и бывшего генерального директора ТОАЗа Евгения Королева заочно приговорили к 9 и 8,5 годам колонии.

Как выяснили следователи СКР, с ноября 2007 года до марта 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Сумма ущерба составила 85 млрд руб.

Сабрина Самедова