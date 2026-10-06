Бывшего владельца «Тольяттиазота» лишают звания почетного гражданина Тольятти

Депутаты тольяттинской думы завтра, 7 октября, рассмотрят вопрос о лишении бывшего владельца АО «Тольяттиазот» Владимира Махлая звания почетного гражданина Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Воронин / Коммерсантъ Фото: Сергей Воронин / Коммерсантъ

Как сказано в пояснительной записке к проекту решения думы Тольятти, звание «Почетный гражданин города Тольятти» присвоено Владимиру Махлаю 25 лет назад, в мае 2001 года. При этом, согласно п. 4.1. положения «О Почетном гражданине города Тольятти», лицо, удостоенное звания, лишается его «в случае совершения уголовно наказуемого деяния и вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда».

В июле 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти признал Владимира Махлая виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и заочно приговорили к 9 годам лишения свободы. Сына Владимира Махлая Сергея Махлая и бывшего генерального директора ТОАЗа Евгения Королева заочно приговорили к 9 и 8,5 годам колонии.

Как выяснили следователи СКР, с ноября 2007 года до марта 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Собственник компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер и второй владелец иностранной организации Эндрю Циви заочно приговорены к девяти и восьми с половиной годам лишения свободы. Все фигуранты дела проживают за границей.

Сабрина Самедова