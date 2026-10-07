Казахстан планирует полностью обеспечить себя нефтепродуктами к 2030 году

Казахстан к 2030 году рассчитывает начать экспорт готовых нефтепродуктов в страны Центральной Азии, заявил глава Минэнерго Ерлан Аккенженов. По его словам, тогда же страна планирует полностью обеспечивать сырьем внутренний рынок.

В стране работают три крупных нефтеперерабатывающих завода — Атырауский, Шымкентский и Павлодарский. За 2025 год было переработано 18,4 млн т нефти и получено почти 15,5 млн т готовых нефтепродуктов. Это более чем на 90% покрывает все внутренние потребности страны, сказал господин Аккенженов на заседании курултая (парламента). Планируется нарастить мощности Шымкентского НПЗ с 6 млн до 12 млн т, Павлодарского НПЗ — на 2 млн т.

«Ожидается, что в 2030 году Казахстан будет не только сам себя обеспечивать, но и выйдет на экспортный потенциал, будет экспортировать готовые виды нефтепродуктов на страны Центральной Азии»,— уточнил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) соединяет месторождения нефти в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Через него Астана отправляет порядка 80% нефти на внешние рынки. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что страна потеряла 3,5 млн т нефти из-за атак ВСУ на КТК. По итогам первых семи месяцев добыча нефти в Казахстане упала на 8,9%.

Об экспорте казахстанской нефти — в материале «Ъ» «Перетягивание Казахстана».