Казахстан потеряет около 3,5 млн тонн нефти из-за атак на КТК
Атаки ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) приведут к потере около 3,5 млн т нефти в 2026 году, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. План по нефтедобыче на текущий год будет снижен.
«Изначально у нас была идея добыть нефть в том же объеме, как и в прошлом году — 99 млн 550 тыс. т и довести фактически до 100 млн т»,— сказал глава Минэнерго на брифинге (цитата по ТАСС). Сейчас, по его словам, план скорректирован до 96 млн т.
КТК соединяет месторождения нефти в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Через него Астана отправляет порядка 80% нефти на внешние рынки. Украина несколько раз ударила по инфраструктуре консорциума в январе, а в июле возобновила атаки. Летом под удар попали сразу несколько танкеров, после чего работу нефтепровода приостанавливали. По итогам первых семи месяцев добыча нефти в Казахстане упала на 8,9%.
В конце ноября 2025 года выносное причальное устройство КТК в районе Новороссийска получило пробоину размером три на два с половиной метра в результате атаки беспилотного катера. Казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что восстановление поврежденного ВПУ-2 оказалось невозможным. Изначально на 2025 год планировалось транспортировать 72 млн тонн нефти через систему КТК, но из-за повреждений ожидаемый объем сократился до 68 млн тонн.
В январе 2026 года последовали новые атаки: 13 января БПЛА ударили по танкерам Matilda и Delta Harmony вблизи терминала КТК, оба судна были законтрактованы иностранными участниками консорциума. Отгрузки казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум, уже ограниченные последние полтора месяца, осложнились, что повлечет удорожание перевозки из-за увеличения ставок фрахта и стоимости страхования.
В июле 2026 года Казахстан переориентировал часть экспорта нефти на другие маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума, включая направления через Атырау—Самара и увеличение поставок в Китай. Также рассматриваются маршруты через Азербайджан, в том числе Баку—Тбилиси—Джейхан и Баку—Супса. Из-за атак на КТК фрахтование нефтяных танкеров подорожало на 10–14%.