Казахстан потеряет около 3,5 млн тонн нефти из-за атак на КТК

Атаки ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) приведут к потере около 3,5 млн т нефти в 2026 году, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. План по нефтедобыче на текущий год будет снижен.

«Изначально у нас была идея добыть нефть в том же объеме, как и в прошлом году — 99 млн 550 тыс. т и довести фактически до 100 млн т»,— сказал глава Минэнерго на брифинге (цитата по ТАСС). Сейчас, по его словам, план скорректирован до 96 млн т.

КТК соединяет месторождения нефти в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Через него Астана отправляет порядка 80% нефти на внешние рынки. Украина несколько раз ударила по инфраструктуре консорциума в январе, а в июле возобновила атаки. Летом под удар попали сразу несколько танкеров, после чего работу нефтепровода приостанавливали. По итогам первых семи месяцев добыча нефти в Казахстане упала на 8,9%.