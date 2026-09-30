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Перетягивание Казахстана

Президент Токаев укрепил стратегическое партнерство с Германией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжает поездку в Германию, ключевым событием которой стали переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем. Первый за последние три года официальный визит казахстанского лидера в ФРГ расширил деловое сотрудничество Астаны с ее главным партнером в Европе. Наиболее чувствительная часть переговоров касалась конфликта на Украине. Президент Токаев призвал к заморозке боевых действий, а также назвал президента России Владимира Путина «наиболее приемлемой политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и мира». В свою очередь, канцлер Мерц подтвердил решимость наращивать военные поставки Украине и укреплять ее ПВО.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах в Берлине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах в Берлине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на переговорах в Берлине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Начавшийся в понедельник, 28 сентября, официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию, в ходе которого он уже провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем в Берлине, продолжился в среду, 30 сентября, его поездкой в Мюнхен для участия в Казахстанско-баварском технологическом форуме.

Предыдущий официальный визит казахстанского лидера в Германию состоялся в сентябре 2023 года, еще при канцлере Олафе Шольце. В связи с этим на текущих переговорах Берлину и Астане предстояло согласовать множество вопросов торгово-экономического и энергетического сотрудничества с учетом ситуации на мировых рынках, все более неустойчивой из-за конфликтов в Украине и Иране.

Свое видение сотрудничества с Германией — главным стратегическим партнером Казахстана в Европе — президент Токаев изложил в статье, опубликованной в издании Handelsblatt. Один из главных тезисов казахстанского лидера сводился к тому, что при любой геополитической погоде Астана должна оставаться надежным поставщиком энергоресурсов и стратегического сырья в Европу, уже сегодня обеспечивая около 13% импорта нефти Евросоюза и 20% поставок природного урана.

«В 2025 году объем поставок нашей нефти в Германию превысил 10 млн тонн. Мы готовы и далее ответственно выполнять эту миссию с учетом имеющихся транспортных возможностей»,— заверил президент Токаев.

Второй ключевой задачей он назвал более активное использование потенциала сотрудничества, связанного с диверсификацией казахстанского экспорта и производством продукции с более высокой добавленной стоимостью.

«Мы могли бы дополнительно поставлять на рынок Германии свыше 80 наименований обработанной продукции. Наибольшие возможности сосредоточены в металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности и железнодорожном машиностроении. Весьма актуально объединение усилий в сфере критических минералов»,— отметил Токаев, напомнив, что в 2025 году объем торговли двух стран приблизился к $9 млрд, в то время как в Казахстане действует более тысячи предприятий с участием германского капитала. Совместный инвестиционный портфель насчитывает 40 промышленных проектов общей стоимостью около $54 млрд.

Между тем украинский конфликт нарушил поставки казахстанской нефти в Европу по традиционному маршруту после того, как с мая этого года Россия прекратила транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии.

Как констатировал ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, в октябре и ноябре поставки по этому маршруту не возобновятся. В связи с остановкой «Дружбы» Казахстан перераспределил поставки нефти в Европу на альтернативные маршруты — в направлении порта Усть-Луга (Балтийское море) и Каспийского трубопроводного консорциума.

Несмотря на то что объемы казахстанской нефти, которую Астана способна поставлять в Германию, не сопоставимы с российскими и не могут их заменить, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Токаевым канцлер Мерц попытался представить Казахстан как альтернативного России энергетического партнера Берлина.

«Мы хотим продолжить обсуждение вопросов энергоснабжения, поскольку очень заинтересованы, в частности, в поставках нефти из Казахстана взамен той нефти, которую больше не получаем из России»,— сообщил Фридрих Мерц.

Рассуждая о необходимости диверсификации источников поставок энергоносителя, канцлер ФРГ назвал Казахстан важным элементом в осуществлении этой стратегии Берлина.

Учитывая то, что эскалация конфликта на Украине и его последствия не могут не сказываться и на германо-казахстанском сотрудничестве, эта тема стала одной из главных на переговорах президента Токаева в Берлине.

25 июля на встрече с президентом Путиным в Омске казахстанский лидер предложил прекратить противостояние на Украине и вернуться к мирным переговорам. В Берлине он счел необходимым вернуться к своему предложению двухмесячной давности и разъяснить его смысл.

«Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров»,— заявил Токаев, назвав Россию и Украину «хорошими друзьями» Казахстана.

Казахстанский лидер также выразил благодарность президенту Путину, который, по его словам, с «большим пониманием» воспринял его позицию по Украине. «У меня очень хорошие взаимоотношения с президентом Путиным, я считаю его, можно сказать, выдающимся государственным деятелем, и сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что президент Путин как государственный деятель, как руководитель России — наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан. На мой взгляд, и для Европы, и для всего мира»,— добавил Токаев.

По итогам переговоров с президентом Штайнмайером главы двух государств приняли совместную декларацию по Украине, в которой подчеркивается «необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН, включая уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств».

Впрочем, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Токаевым канцлер Мерц вновь дал понять, что он намерен наращивать военную помощь Украине и поднять этот вопрос 15–16 октября на заседании Европейского совета в Брюсселе. «В ходе личных бесед с целым рядом глав государств и правительств стран мира я также стремлюсь содействовать организации соответствующих поставок для ПВО Украины. Сейчас это самое слабое место»,— добавил Мерц, по словам которого предстоящая зима может оказаться для Украины «очень тяжелой».

Сергей Строкань

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