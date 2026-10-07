Дебиторку «КубаньВзрывПрома» выставили на торги за 16,5 млн рублей

В рамках банкротства АО «КубаньВзрывПром» на открытые торги выставили дебиторскую задолженность компании. Общая начальная стоимость пяти лотов — 16,5 млн руб. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска

Самым дорогостоящим лотом является право требования к Михаилу Митрошину в размере 8,3 млн руб. Начальная цена лота — 7,5 млн руб. Также реализуются права требования к ООО «Камея», ООО «Недра-2004», ООО «Специальные и буровые работы», ООО «ВВПС», ООО «Крымскторг», ООО «ТД "ЛЕВИН"» и ряду частных лиц.

Ранее, как сообщал «Ъ-Новороссийск», на открытый аукцион был выставлен железнодорожный путь «КубаньВзрывПрома» длиной 366 м в поселке Верхнебаканский с начальной ценой 273,91 млн руб.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление конкурсного управляющего АО «КубаньВзрывПром» о привлечении бывшего руководителя АО «КубаньВзрывПром» Якова Невелева к субсидиарной ответственности по долгам предприятия перед кредиторами. Как сообщали в СУ СКР по Республике Башкортостан, господин Невелев был объявлен в розыск в рамках уголовных дел по невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в размере свыше 15 млн руб. и сокрытию денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов (ч. 2 ст. 199.2 УК) — свыше 39 млн руб.

Яков Невелев, согласно информации республиканского СК, также является бывшим генеральным директором ООО «Трест "НефтеГазВзрывПромСтрой"». После возбуждения уголовного дела господин Невелев скрылся от органов следствия. В настоящий момент, согласно информации официального сайта СК РФ, он находится в международном розыске.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «КубаньВзрывПром» зарегистрировано в Новороссийске в 2002 году. Основным видом деятельности являются разведывательные работы. 71,68% доли в уставном капитале принадлежит предпринимателю из Екатеринбурга Марии Орел. Чистый убыток по итогам 2020 года составил 61,9 млн руб.

Согласно данным с сайта компании, «КубаньВзрывПром» ведет работу в карьерах Новороссийских цемзаводов, участвует в строительстве электростанций, дорог и тоннелей. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 2 сентября 2020 года в отношении АО «КубаньВзрывПром» была введена процедура наблюдения. В апреле 2021 года общество было признано банкротом, в отношении него ввели конкурсные процедуры. Истцами выступили ПАО «Финансовая корпорация "Открытие"» (заявление подано в ноябре 2019 года) и ООО «РауЕЭС». Первоначальный размер требований составлял 18,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко