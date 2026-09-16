Дело поставили на рельсы

В рамках банкротства АО «Кубаньвзрывпром» на открытый аукцион выставлен железнодорожный путь длиной 366 м в поселке Верхнебаканский Краснодарского края с начальной ценой 273,91 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве компании арбитражный управляющий Юрий Бессарабов объявил открытый аукцион по продаже имущества АО «Кубаньвзрывпром».

На торги выставлен лот № 5, включающий железнодорожный путь общей длиной 366 м с кадастровым номером 23:47:0105068:133, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, п. Верхнебаканский, станция Тоннельная. В состав лота также входит право аренды до 20 марта 2075 года на земельный участок площадью 15 512 кв. м с кадастровым номером 23:47:0106040:155, относящийся к категории земель промышленности и специального назначения с разрешённым использованием для обслуживания железнодорожных перевозок. Участок расположен по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, перевал Волчьи ворота.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Кубаньвзрывпром» зарегистрировано в 1994 году в Новороссийске Краснодарского края. Уставный капитал общества составляет 232 тыс. рублей. Основной вид деятельности — разведочное бурение.

Шаг аукциона — 13 695 900 рублей. Приём заявок осуществляется с 14 сентября по 19 октября 2026 года, торги состоятся 22 октября 2026 года. Площадкой для проведения аукциона выступает Центр дистанционных торгов (torgi.cdtrf.ru).

В июле 2026 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Михаила Мисливца на определение Арбитражного суда Краснодарского края, отказавшее в признании недействительными торгов по реализации имущества АО «КубаньВзрывПром». В декабре прошлого года первая инстанция отклонила требования господина Мисливца и ОАО «Новоросцемент», которые пытались оспорить продажу складского комплекса с хранилищами взрывчатых материалов (ВМ) в поселке Верхнебаканский.

Объекты недвижимости были реализованы единым лотом единственному участнику — ООО «Транспортная логистика» — 16 июня 2023 года на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» за 21,165 млн руб. Имущество находилось в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие».

Заявители указывали на ряд процедурных нарушений: опечатку в адресе объекта («Верхнеабаконский» вместо «Верхнебаканский»), отсутствие кадастровых номеров в основном тексте сообщения ЕФРСБ, публикацию извещения о публичном предложении всего за два рабочих дня до начала приема заявок, а также затрудненный порядок ознакомления с активом (только по предварительной записи в Казани или по месту нахождения). Кроме того, господин Мисливец настаивал на заниженной стоимости продажи, отмечая, что цена сформировалась ниже начальной цены отсечения предыдущих несостоявшихся торгов.

Однако суды пришли к выводу, что допущенные нарушения носят технический характер и не могли повлиять на результат. Арбитражный суд установил, что корректный адрес и все кадастровые номера объектов (включая земельный участок площадью 94,6 тыс. кв. м с номером 23:47:0104017:10) содержались в прикрепленном файле «Положение о продаже», который является неотъемлемой частью публикации. Суд подчеркнул, что наличие уникального кадастрового номера полностью нивелирует неточности в почтовом адресе.

Кроме того, арбитраж учел историю реализации этого актива. До оспариваемых торгов конкурсный управляющий Юрий Бессарабов совместно с залоговым кредитором трижды пытался продать имущество через аукционы (с начальной ценой от 40,3 млн до 36,2 млн руб.) и одно публичное предложение, однако покупателей найти не удалось. Оспариваемая сделка состоялась на первом же шаге снижения цены нового публичного предложения (начальная цена периода составляла 19,6 млн руб.), поскольку покупатель предложил сумму выше порога.

Суд также критически оценил заинтересованность истцов. Требования ОАО «Новоросцемент» мотивировались соседством со спорным комплексом и опасной зоной буровзрывных работ, однако компания не участвовала в деле о банкротстве и не подавала заявку на торги. Доводы Михаила Мисливца о том, что повторные торги позволят выручить больше средств и тем самым снизить его потенциальную субсидиарную ответственность как бывшего руководителя банкрота, признаны предположительными. По мнению суда, возвращение разрушенных объектов (две постройки уже уничтожены) в конкурсную массу при наличии ограничений по использованию земель промышленности не гарантирует более высокой цены.

Постановление апелляционной инстанции может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. На текущий момент договор купли-продажи исполнен, право собственности покупателя зарегистрировано в ЕГРН, а часть полученных средств направлена на погашение требований залогового кредитора.

Тат Гаспарян