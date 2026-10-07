РСТ опроверг массовые отказы одиноким мужчинам в заселении в отели Турции

Отдельные гостиницы в Турции могут отказать в заселении одиноких мужчин, но это не общее правило для всей страны, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Там уточнили, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях, и это надо учитывать при бронировании.

Telegram-канал Baza сообщил, что турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей. Канал утверждает, что отели редко соглашаются селить в одной комнате двух друзей, а одинокому путешественнику и вовсе могут не продать тур. Как пояснили Baza туроператоры, проблема в основном касается семейных отелей на первой линии.

«В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно»,— сказал «РИА Новости» глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Из-за снижения интереса к странам Ближнего Востока после начала военного конфликта среди туристов повысился спрос на Турцию. Цены за лето выросли примерно на 9–10%, а отели столкнулись с нехваткой номеров.

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