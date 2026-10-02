Рано праздновать

Раннее бронирование новогодних путешествий идет хуже ожиданий турбизнеса. Продажи организованных туров сократились в среднем на 10%, отелей — на 5%. Это объясняется растущими опасениями туристов. Из-за частых ограничений на работу аэропортов и проблем с топливом они предпочитают откладывать планирование поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спрос на организованные туры с захватом новогодних праздников сейчас на 10% ниже, чем годом ранее, подсчитали в «Слетать.ру». Туроператор «Русский экспресс» зафиксировал падение на 24,2% год к году. В Level.Travel не приводят конкретных данных, но указывают, что летом продажи туров на праздничные даты шли хуже, чем годом ранее. В последние три недели, по словам представителя компании, продажи близки к прошлогодним. В OneTwoTrip зафиксировали сокращение количества гостиничных заказов на новогодние праздники на 5% год к году.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин оценивает снижение спроса на новогодние поездки по России в 6–10% в годовом выражении. Зарубежные направления, по словам эксперта, показывают рост на 6–8%. Изначально турбизнес рассчитывал увеличить новогодние продажи за границу на 10–15%. В «Островке» говорят, что доля зарубежных направлений в общей структуре бронирования размещений с захватом новогодних праздников за год выросла с 25% до 26%.

В Level.Travel говорят, что продажи новогодних туров обычно начинаются в апреле. Туроператоры, отельеры и перевозчики редко предоставляют на праздничные даты существенные скидки, рассчитывая на полную загрузку, но многие путешественники стараются так забронировать наиболее привлекательные варианты.

Традиционно период ранних продаж новогодних туров на рынке заканчивается в конце сентября. Но сейчас поведение туристов поменялось.

В «Русском экспрессе» говорят, что клиенты все чаще отказываются от ранних бронирований, предпочитая принимать решение ближе к дате путешествия. Это связано с давлением неопределенности, считают в компании. Прогнозировать отпуска стало сложнее из-за частых ограничений на работу аэропортов и перебоев с топливом. Директор по продукту туроператора Let’s Fly Екатерина Соловьева обращает внимание и на то, что количество участвующих в специальных программах раннего бронирования отелей постепенно сокращается.

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Наиболее востребованным направлением для зарубежных поездок на праздники, согласно Level.Travel, пока остается Египет. Доля страны за год увеличилась с 26% до 30%. Средний чек при покупке в страну пакетного тура, по данным «Слетать.ру», сейчас составляет 235,3 тыс. руб. За год значение увеличилось на 10%. Доля новогоднего Таиланда в Level.Travel в этом году оценивают в 19% против 16% годом ранее. Показатель ОАЭ в то же время сократился с 17% до 11%. Направлению, по всей видимости, так и не удалось полностью восстановиться после произошедшего весной обострения на Ближнем Востоке военных действий.

На третье место по популярности у российских туристов в этом году вышел Китай, следует из материалов Level.Travel. В прошлом году страна в перечень наиболее востребованных не входила, а в этом сформировала 12% продаж. Средняя стоимость купленного пакетного тура в Китай, согласно «Слетать.ру», сейчас составляет 321 тыс. руб. Год к году значение прибавило 13,5%.

Россия в топ-5 востребованных организованных направлений на Новый год в этом году, согласно Level.Travel, пока не вошла.

В «Островке» отмечают, что активные продажи внутри страны будут продолжаться вплоть до начала праздничных выходных. Средняя стоимость забронированной в стране ночи в средствах размещения всех типов на период каникул сейчас составляет 7,9 тыс. руб. Год к году значение выросло пока лишь на 4%.

Александра Мерцалова