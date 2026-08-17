Туры не горят

Горящих туров в Турцию осенью 2026-го не осталось. По данным АТОР, туроператоры заранее закрывают большинство мест в отелях и на чартерных рейсах на сентябрь. Поэтому ближе к вылету свободных предложений почти нет. А цены, наоборот, растут. В августе одни и те же десятидневные туры на двоих стоили примерно на 20% дороже, чем при раннем бронировании весной. Сейчас сентябрьские путевки All Inclusive начинаются примерно от 190 тыс. руб. на двоих. А в отдельных популярных гостиницах рост оказался еще заметнее — более 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Дополнительный спрос на Турцию возник и из-за снижения интереса к странам Ближнего Востока на фоне конфликта, отмечает руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Мы прогнозировали, что Турция этим летом будет перенасыщена туристами, поскольку арабский рынок в целом сильно просел. Здесь сказываются и сезонность, и снижение спроса на Арабские Эмираты, куда из года в год приезжало около 2 млн туристов. Кроме того, у потенциальных туристов сохраняется настороженность из-за того, что конфликт на Ближнем Востоке еще не завершен. Это один из главных факторов, почему Турция сейчас перенасыщена.

Цены за лето выросли примерно на 9-10%, номеров не хватает. Даже если сейчас запрашивать на август номер категории Family, в хороших отелях его очень сложно найти. Поэтому горящих туров нет — причем в Турции их не было уже давно. Что касается бархатного сезона, ситуация будет сглаживаться: начинается учебный год, соответственно, поток туристов сокращается, и все-таки это уже более низкий сезон».

Еще прошлым летом ситуация была обратной. Тогда компании снижали стоимость, чтобы заполнить рейсы. Например, в конце июля 2025-го недельный тур в Турцию на двоих можно было купить примерно от 59 тыс. руб. — по цене одних только авиабилетов. Впрочем, на других направлениях поймать путевку со скидкой перед самым вылетом все еще можно, говорит генеральный директор турагентства Розовый слон Алексан Мкртчян:

«Горящие туры будут всегда, чтобы не было иллюзий, никто их не отменит. Понятно, что в начале и середине августа смешно говорить о горящих турах не только в Турцию, но и вообще куда бы то ни было: август — период массовых отпусков. Мой совет — искать горящие туры с вылетом 27, 28 или 29 августа, чтобы 1 сентября пришлось на середину поездки. Тогда появляются новые предложения, потому что в России сохраняется старая традиция, еще с советских времен: 1 сентября любимое чадо должно быть на школьной линейке.

И неважно, о чем мы говорим — о Турции, Египте, Белоруссии, Армении, Таиланде. Даже из Абхазии билеты сейчас очень дорогие. Зато авиабилеты на вылеты в эти страны значительно дешевеют, а отели начинают снижать цены с 26-27 августа. Выгодно ли сейчас покупать туры на конец сентября или начало октября? Этот год нехарактерный: в середине года, в июне-июле, резко подорожал авиационный керосин. Более того, некоторые аэропорты ввели квоты, и авиакомпании были вынуждены сокращать количество рейсов. Не буду называть конкретные компании, но у некоторых в августе число рейсов сократилось на 20%. Как следствие, выросла стоимость авиабилетов. Чудес не бывает. И сразу скажу: пика цен мы еще не видели, он будет дальше».

Дополнительно на цены давит и ослабление рубля. С середины июля евро подорожал почти на 11%, а доллар — примерно на 5%. При этом октябрь пока остается заметно дешевле сентября — в среднем на 15-20%. А в люксовом сегменте разница доходит до 30%.

Андрей Дубков