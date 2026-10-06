«Дом с маяком» перевесил фейки

Как стало известно “Ъ”, на основании результатов экспертизы, назначенной самим следствием, СКР прекратил уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ против основательницы фонда и одноименного хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы. Дело московские следователи планировали отправить в суд еще в конце сентября, но на прошлой неделе оно неожиданно было истребовано в центральный аппарат ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиду Мониаву освободили от уголовного дела и должности

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Лиду Мониаву освободили от уголовного дела и должности

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

О прекращении уголовного дела “Ъ” рассказал адвокат фигурантки Михаил Бирюков. По его словам, следователь Главного следственного управления (ГСУ) СКР рассказал ему об этом днем 6 октября. Господин Бирюков добавил, что пока не получил официального постановления, так как оно было направлено ему по почте.

Адвокат ранее утверждал в разговоре с “Ъ”, что следователи планировали отправить дело госпожи Мониавы в прокуратуру, а затем в суд уже 30 сентября, однако вместо этого материалы истребовали в ГСУ СКР.

По информации источников “Ъ”, там по делу назначили лингвистическую экспертизу, которая признала, что в высказываниях фигурантки нет вменяемого ей в вину состава преступления.

Помимо адвоката следователь отправил постановление о прекращении дела в прокуратуру, где могут как согласиться с решением СКР, так и отменить его.

Лида Мониава родилась 29 ноября 1987 года в Москве и с 2008 года работала в фондах «Подари жизнь» и «Вера», занималась паллиативной помощью детям. В 2013 году по ее инициативе началось строительство первого детского хосписа в Москве. Через год стала заместителем директора детского хосписа «Дом с маяком». Сейчас фонд «Дом с маяком» включает в себя три хосписа в Москве и Подмосковье, а также стационар. В 2018 году госпожа Мониава зарегистрировала одноименный благотворительный фонд.

Силовики пришли к Лиде Мониаве утром 2 сентября. После проведения обыска директора фонда доставили в следственное управление СКР, где предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом стал ее пост в Telegram-канале, опубликованный в феврале 2023 года.

3 сентября следствие обратилось в Симоновский райсуд Москвы с просьбой назначить госпоже Мониаве запрет определенных действий. Суд удовлетворил ходатайство, запретив ей выходить на улицу ночью, пользоваться соцсетями и общаться со свидетелями по делу. После окончания заседания директор хосписа сообщила СМИ, что не признала вину на допросе.

Вскоре после этого госпожа Мониава объявила об уходе с поста директора «Дома с маяком». Решение объяснялось желанием защитить дальнейшую работу хосписа и страхом, что уголовное дело плохо скажется на работе центра. Вместе с тем основательница фонда заявила, что не намерена уезжать из страны и ей «важно оставаться в России в это тяжелое время».

Никита Черненко