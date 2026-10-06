В отношении Лиды Мониавы прекратили уголовное дело
Уголовное дело о фейках об армии в отношении основательницы хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил «Ъ» ее адвокат Михаил Бирюков.
Лида Мониава
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
«Со слов следователя, который позвонил мне, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Самого постановления мы еще не видели»,— сказал Михаил Бирюков.
Лиду Мониаву задержали 2 сентября по подозрению в распространении ложной информации о действиях российских военнослужащих против мирных жителей Украины в Telegram-канале. Как уточнял «Ъ» ее адвокат, обвинение было связано с постом от февраля 2023 года.
На заседании 3 сентября суд назначил Лиде Мониаве запрет определенных действий. Она не признала вину. Позже госпожа Мониава объявила об уходе с поста директора хосписа «Дом с маяком».
Прекращение уголовного дела по основанию отсутствия состава преступления может иметь последствия, выходящие за рамки самого окончания преследования. Например, в августе 2023 года в другом деле, прекращенном по аналогичному основанию, за обвиняемым признали право на реабилитацию.
Тогда же адвокат обвиняемого сообщил о намерении добиваться компенсации причиненного подзащитному вреда. Это показывает, что решение о прекращении дела может стать основанием для последующих требований со стороны обвиняемого, однако о применении таких последствий к Лиде Мониаве можно говорить только после оформления постановления.