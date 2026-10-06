В отношении Лиды Мониавы прекратили уголовное дело

Уголовное дело о фейках об армии в отношении основательницы хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил «Ъ» ее адвокат Михаил Бирюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лида Мониава

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Лида Мониава

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Со слов следователя, который позвонил мне, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Самого постановления мы еще не видели»,— сказал Михаил Бирюков.

Лиду Мониаву задержали 2 сентября по подозрению в распространении ложной информации о действиях российских военнослужащих против мирных жителей Украины в Telegram-канале. Как уточнял «Ъ» ее адвокат, обвинение было связано с постом от февраля 2023 года.

На заседании 3 сентября суд назначил Лиде Мониаве запрет определенных действий. Она не признала вину. Позже госпожа Мониава объявила об уходе с поста директора хосписа «Дом с маяком».