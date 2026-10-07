Связанного с «Козерогом» тамбовского застройщика признали банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом местного застройщика ООО «СЗ "МГС-строй"» Андрея Горбунова, связанного с уже признанным несостоятельным девелопером «Козерог» Павла Горбунова. В компании введено конкурсное производство. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Другие подробности не раскрываются из-за отсутствия резолютивной и мотивировочной частей решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

С иском к «МГС-строю» обратился финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» в августе 2025 года. В январе 2026-го в отношении должника ввели процедуру наблюдения, временным управляющим был утвержден Радик Газизов.

«Дом. РФ» потребовал банкротства застройщика из-за просроченной задолженности компании на 13,5 млн руб. Она была включена в реестр требований при введении наблюдения.

В 2024 году «Дом.РФ» в московском арбитраже пытался взыскать с «МГС-строй» 13,6 млн руб. долга тамбовского ООО «Специализированный застройщик "Компания Козерог"» по арендным платежам за земельные участки, позднее взятым на себя «МГС-строем». Однако суд удовлетворил иск частично, обязав девелопера выплатить 5,8 млн руб.

Тамбовский застройщик «Козерог» Павла Горбунова, с которым связана деятельность «МГС-строя», обанкротился больше трех лет назад — в июне 2023 года. Почти одновременно несостоятельными были признаны связанные с ним производитель стройматериалов «Жилищная инициатива-5» и управляющая компания «Новый дом». В ноябре 2024-го банкротом был признан сын владельца «Козерога» Юрий Горбунов. Сам основатель компании стал несостоятельным в том же месяце.

О причинах банкротства застройщика — в публикации «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Алина Морозова