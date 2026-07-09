Между войной и ИИ-бумом

Мировая экономика в 2026 году в очередной раз продемонстрировала устойчивость, следует из нового доклада Международного валютного фонда. Последствия конфликта на Ближнем Востоке оказались ограниченными: рост цен на сырье не привел к резкому ухудшению глобального прогноза. Геополитические риски частично компенсировал бум в технологическом секторе: спрос на ИИ-технологии продолжает расти, поддерживая инвестиции и торговлю в США и Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Традиционный июльский обзор Международного валютного фонда (МВФ) в этом году назван «Мировая экономика на пересечении войны и технологий». Доклад посвящен сразу двум аспектам, которые, по оценкам фонда, сейчас заметнее всего влияют на глобальные экономические условия. Это «шок предложения», вызванный конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями в поставках энергоносителей, а также «технологический шок», связанный с развитием искусственного интеллекта и ростом спроса на ИИ-технологии в разных отраслях.

Из-за сочетания этих двух шоков заметных изменений в прогнозе нет — аналитики МВФ пишут скорее о перераспределении выгод и потерь между странами.

Так, экспортеры энергоресурсов за пределами зоны конфликта выигрывают от более высоких цен на сырье. В то же время страны, встроенные в технологические цепочки, получают дополнительную выгоду от роста спроса на полупроводники. В более сложном положении оказываются импортеры энергии, которые почти не участвуют в технологическом подъеме,— среди них много стран с низким уровнем дохода.

МВФ исходит из того, что судоходство через Ормузский пролив начнет восстанавливаться в середине июля (о ситуации с судоходством на данный момент см. «Треснувший Ормуз»), но объем поставок будет сопоставим с довоенным только к марту 2027 года. При таком сценарии серьезного глобального дефицита удастся избежать за счет использования запасов, но отдельные развивающиеся страны могут столкнуться с проблемами из-за ограниченных резервов и конкуренции за поставки с более богатыми государствами.

Мировая экономика, по прогнозам фонда, в 2026 году вырастет на 3%, что на 0,1 процентного пункта (п. п.) ниже, чем предполагалось в апреле.

В 2025-м ВВП увеличился на 3,5%. На 2027 год оценка, напротив, повышена на 0,2 п. п.— до 3,4%. Инфляционный фон становится менее благоприятным. МВФ ожидает, что мировая инфляция вырастет с 4,1% в 2025 году до 4,7% в 2026-м, а затем замедлится до 3,9% в 2027 году. По сравнению с апрельским прогнозом оценка на 2026 год повышена на 0,3 п. п., на 2027 год — на 0,2 п. п. Главная причина — рост цен на энергоносители и продукты питания. В развитых странах инфляция составит 3% в 2026 году и 2,4% в 2027-м. При этом в части крупных экономик базовая инфляция (не учитывает цены на еду и энергию) вернется к целевому уровню нескоро: в США и Японии — к концу 2027 года, в зоне евро — в 2028-м.

Для Штатов МВФ сохранил общий прогноз на 2026 год без изменений: рост экономики на 2,3% после 2,1% в 2025-м. Американскую экономику, по оценке фонда, поддерживают инвестиции бизнеса в технологии. Дополнительным фактором устойчивости остается то, что США — нетто-экспортер энергоносителей, поэтому влияние ближневосточного шока на экономику страны ограничено. ВВП зоны евро, как ожидается, вырастет на 0,9% (апрельский прогноз — 1,1%) после увеличения на 1,4% в 2025-м. Более слабая динамика прогнозируется из-за высоких цен на энергоносители и ужесточения денежно-кредитной политики.

Фонд ожидает, что рост ВВП Китая в 2026-м составит 4,6% — это на 0,2 п. п. выше апрельской оценки. В 2025 году экономика выросла на 5%. Улучшение прогноза связано с тем, что рост ВВП поддерживается активным расширением инвестиций в высокотехнологичные производства и экспорта. Прогноз для России в июльском докладе остался без изменений: рост экономики на 1,1% в этом году после 1% в 2025-м.

Кристина Боровикова