Уфимский «Гео Инжиниринг» выкупил склады ВНЗМ в Новом Уренгое
07.10.2026, 09:41
Геофизическая компания ООО «Производственно-коммерческая фирма «Гео Инжиниринг» стала победителем торгов имуществом обанкротившегося ПАО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ), сообщает организатор конкурса «Доброторг» на Федресурсе. Уфимская организация в общей сложности за 6,7 млн руб. выкупила объекты предприятия в Новом Уренгое.
Как сообщал «Ъ-Уфа», на торги были выставлены обогреваемый ангар площадью 1 тыс. кв. м и склад — цех трубных заготовок. Оба сооружения расположены на территории Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО «Роспан Интернешнл», в обустройстве которого участвовал ВНЗМ с 2016 по 2021 годы. Начальная стоимость лотов составляла 7,2 млн руб.
По данным Федресурса, ПКФ «Гео Инжиниринг» была единственным участником торгов.
ООО «ПКФ «Гео Инжиниринг» зарегистрировано в 2014 году в Уфе. Компания входит в инжиниринговый холдинг «Интэко», учредителем является Марат Валиуллин. В прошлом году ПКФ «Гео Инжиниринг» получила 161,5 млн руб. чистой прибыли при выручке 307,1 млн руб.