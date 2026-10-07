Уфимский «Гео Инжиниринг» выкупил склады ВНЗМ в Новом Уренгое

ООО «ПКФ «Гео Инжиниринг» зарегистрировано в 2014 году в Уфе. Компания входит в инжиниринговый холдинг «Интэко», учредителем является Марат Валиуллин. В прошлом году ПКФ «Гео Инжиниринг» получила 161,5 млн руб. чистой прибыли при выручке 307,1 млн руб.