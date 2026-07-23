Истцу не хватило комплексной подготовки

Нефтесервисная компания «Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ), которая весной 2025 года была признана банкротом, проиграла спор на 2,9 млрд руб. со структурой «Роснефти» — АО «Роспан Интернешнл». Уфимская компания не смогла доказать, что ответчик задолжал ей за строительство установки комплексной подготовки газа и конденсата в Ямало-Ненецком автономном округе. Арбитражный суд Тюменской области встал на сторону ответчика, согласившись, что ВНЗМ недобросовестно исполнял свои обязательства. В компании пока не решили по поводу подачи апелляционной жалобы, но опрошенные юристы не видят в этом смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ВНЗМ пока не решили: подавать жалобу в апелляцию или нет

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ В ВНЗМ пока не решили: подавать жалобу в апелляцию или нет

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

ПАО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» проиграло судебный спор с АО «Роспан Интернешнл» за 2,9 млрд руб. Арбитражный суд Тюменской области, который рассматривал иск уфимской компании, отказал ей в полном объеме.

Как следует из материалов дела, ВНЗМ просил суд взыскать с ответчика основную задолженность в размере 1,49 млрд руб., гарантийное удержание в 1,34 млрд руб., 138 млн руб. неустойки и 19,2 млн руб. переплаты по договору.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2016 году ВНЗМ заключил договор с «Роспан Интернешнл» на строительство установки комплексной подготовки газа и конденсата в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект должен позволить «Роснефти» добывать 21 млрд куб. м газа и 6,3 млн тонн конденсата, нефти и пропан-бутана. Для реализации проекта подрядчик взял в кредит у Сбербанка 3 млрд руб. и договорился о гарантиях на сумму более 4,5 млрд руб. Общая сумма контракта с НДС составила 46,1 млн руб. По мнению ВНЗМ, «Роспан Интернешнл» не полностью рассчитался за выполненные работы.

В суде представитель ответчика пояснил, что компания выплатила подрядчику 49,5 млрд руб. При этом ВНЗМ не выполнил весь объем работ, часть из которой была с недостатками, которые исправляли другие подрядчики, а также нарушал сроки. Так, в первоначальной редакции договора срок выполнения работ был ограничен февралем 2018 года, а затем он неоднократно сдвигался до сентября 2021 года.

«Востокнефтезаводмонтаж» — строительно-монтажная организация, в основном специализирующаяся на объектах нефтегазового комплекса. Компания зарегистрирована в Уфе в 1993 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 23,66% акций предприятия принадлежат ООО «Трест», единственным учредителем которого является сам ВНЗМ. 18,98% акций — в собственности ООО «Управление-5», которое контролирует Халит Бикмухаметов, а 18,23% принадлежат ООО «М-сервис». 15,20% акций ВНЗМ владеет ООО «Управление-15» (19,86% — у Халита Бикмухаметова). В апреле 2025 года ВНЗМ был признан банкротом. Общая кредиторская задолженность оценивалась в 9,3 млрд руб. По итогам 2025 года выручка компании составила 110 млн руб., убыток — 1 млрд руб.

Для разрешения спора суд назначил судебную экспертизу, которую поручил сотрудникам ООО «ЭсАрДжи-Консалнтинг». Эксперты пришли к выводу, что часть работ истец выполнил с нарушениями, а «Роспан Интернешнл» переплатил ему 430,6 млн руб.

ВНЗМ не согласился с результатами экспертизы. По мнению истца, «ЭсАрДжи-Консалнтинг» имеет «устойчивые коммерческие» отношения с «Роснефтью». Было заявлено ходатайство о проведении повторной экспертизы другой организацией, но суд инициативу не поддержал.

Именно результаты экспертизы легли в основу решения суда. Как указано в судебном акте, ВНЗМ затягивал темпы строительства, часть работ выполняли другие подрядчики, а «Роспан Интернешнл» переплатил истцу за фактически не выполненные работы, и эту сумму необходимо вернуть.

Конкурсный управляющий ВНЗМ Олег Парфенов, который просил кредиторов поддержать ВНЗМ в споре с «Роспан Интернешнл», сообщил «Ъ», что примет решение о подаче апелляционной жалобы после консультации с юристами.

Шансы на отмену решения в апелляции можно оценить как невысокие, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.

«Суд первой инстанции преимущественно опирается на длительную строительно-техническую экспертизу, на основании которой он пришел к выводу, что заявленный объем работ не подтвержден, объект в полном договорном объеме не завершен, а часть недостатков устранялась за счет заказчика,— отметил эксперт. — В апелляции ВНЗМ, скорее всего, будет спорить именно с экспертизой, но суд первой инстанции в решении уже подробно объяснил, почему экспертизу считает допустимой и достоверной. Истец также с высокой степенью вероятности будет использовать аргумент о том, что объект фактически эксплуатируется, а значит, работы выполнены, но в этом случае ему также потребуется проведение повторной экспертизы, для чего придется доказать наличие каких-либо недостатков уже имеющегося заключения».

Управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский, учитывая опыт подобного рода споров, «в которых определяющим фактором выступают выводы экспертов», предположил, что решение суда останется в силе. «Подрядчик сделал все, чтобы с ним в итоге прекратили отношения: регулярно нарушал сроки, о чем сам же и расписывался; выполнял работы с существенными недостатками и так далее. Заказчику было чем защищаться»,— заявил господин Могилевский.

Булат Баширов