Имущество ВНЗМ на месторождении «Роснефти» продают за 7,2 млн рублей

ООО «Доброторг» продаст с помощью публичного предложения имущество башкирского ПАО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ), расположенное в Новом Уренгое. На продажу пойдут два лота, которые находятся на территории Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО «Роспан Интернешнл» (принадлежит «Роснефти»): каркасно-тентовый ангар с системой обогрева с начальной ценой 3,7 млн руб. и склад — цех трубных заготовок с начальной ценой 4,1 млн руб.

Минимальная цена продажи первого лота составит 1,2 млн руб., второго — 1,4 млн руб. Торги будут проходить на электронной площадке «Альфалот». Заявки для участия принимаются до 12 октября включительно.

Ранее московская компания «Экотерм» выкупила принадлежащие обанкротившемуся ВНЗМ цеха, склады и прочие здания, расположенные в Стерлитамаке. Кроме того, на продажу выставлен торгово-развлекательный центр «Гранд Сити», который находится в Благовещенске и тоже принадлежит ВНЗМ.

Идэль Гумеров