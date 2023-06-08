Таксистов прогонят по городу

Таксистов в столице может стать меньше, а поездки подорожают. И все из-за экзамена на знание города, предупреждают участники рынка. Мосгордума приняла закон, по которому водителям такси, в частности, придется показать, насколько хорошо они ориентируются в мегаполисе. Документ уточняет положения федерального закона — оба вступят в силу 1 сентября. Московские таксисты должны запомнить, где находятся памятники культуры, вокзалы, больницы, стадионы, вузы и здания органов власти. Как это в итоге повлияет на рынок перевозок? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Идея проверять таксистов на знание города возникла у федерального Минтранса пять лет назад, когда появилась первая версия закона о регулировании этого рынка. Но окончательно документ приняли только в конце декабря прошлого года. И право проводить или не проводить такие экзамены отдали регионам.

Москва быстро решила этим воспользоваться, и местные депутаты прописали меру в городском законе о такси. Столичные водители должны хорошо знать мегаполис без помощи навигаторов, заявил зампред Мосгордумы Степан Орлов, который представлял документ московским парламентариям:

«Нельзя полностью доверять гаджетам. Они могут разрядиться, может не быть в какой-то момент интернета, а водитель все равно должен доставить пассажира в необходимое место. Проверяя знание объектов культурного наследия или объектов, занимаемых органами государственной власти, мы хотя бы понимаем, что водитель владеет русским языком, что тоже немаловажно».

Но кто и как будет проверять знание города у московских таксистов, пока непонятно. Как уточнили в столичном дептрансе, специальное постановление по этому поводу еще готовится. Известно лишь, что для водителей аттестация будет бесплатной. Но если на общие вопросы, например, где находится то или иное шоссе, шоферы ответят, то на достопримечательностях большинство засыпется, уверен таксист, председатель движения «Форум Такси» Олег Амосов:

«В Москве такое количество развязок в год принимается, что даже я иногда теряюсь без навигатора.

К тому же 80% таксистов — люди приезжие. Откуда они будут знать какие-то культурные, спортивные центры. Это просто нереально. Заучить это, кстати, тоже нереально».

В «Яндекс. Такси» на запрос “Ъ FM” не ответили. А в «Ситимобил» обратили внимание на то, что некоторые регионы пытаются избежать аттестации водителей на знание города. Впрочем, это не худшее положение нового закона. Он также запрещает выходить на линию водителям с неоплаченными штрафами, но как это проверить оперативно, непонятно. В итоге машин с шашечками станет меньше, а поездки будут не такими доступными, говорит управляющий директор «Ситимобил» Дмитрий Коваленко:

«Для пассажиров, вероятно, увеличится время ожидания такси, абсолютно точно повысится стоимость поездки за счет того, что самозанятые, которые, казалось бы, имеют возможность пойти и получить лицензию, скорее всего, не будут этого делать. Им необходимо понести довольно большое количество обязательных затрат, в том числе на страховку ОСАГО, которая в разы превышает обычную, и переклеить автомобиль в требуемый цвет».

В Мосгордуме, обсуждая новый закон о такси, вспомнили фильм «Три тополя на Плющихе». По мнению парламентариев, документ «вернет нас к тому высокому уровню таксомоторных перевозок, которые были в Советском Союзе, когда за рулем сидели только образованные люди». Правда, картина Татьяны Лиозновой вышла на экраны в конце 60-х. Видимо, в глазах столичных депутатов город с тех пор совсем не изменился.

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Иван Корякин