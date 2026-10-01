Генерал запаса

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду оказался в центре громкого скандала. Один из самых популярных футболистов мира самовольно покинул расположение сборной Португалии перед матчем Лиги наций против датчан, судя по всему, из-за конфликта с не выпустившим его на поле в предыдущей игре тренером Жоржи Жезушем. Некоторые источники считают, что демарш означает расставание 41-летней легенды с национальной командой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Криштиану Роналду перед состоявшимся поздно вечером по московскому времени 1 октября гостевым матчем его сборной Португалии с датчанами в Лиге наций Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) пост, в котором прокомментировал свое отсутствие на этой игре. В нем говорится, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» после прошедшей накануне пресс-конференции главного тренера португальской команды Жоржи Жезуша и разговора с президентом футбольной федерации страны Педру Пруэнсой принял решение «покинуть тренировочный лагерь».

Пожелав удачи сборной и «всем без исключения партнерам», Криштиану Роналду пообещал «в надлежащее время» «рассказать португальцам правду» о причинах его поступка, который превратился в информационный хит в мире футбола из-за колоссальной популярности автора демарша и бэкграунда инцидента.

На самом деле большим событием стало само по себе появление Роналду в португальской заявке перед стартовавшим неделю назад розыгрышем Лиги наций.

Еще недавно казалось, что футболист, которому 41 год, летом уже провел свой прощальный турнир в форме сборной. Им был североамериканский чемпионат мира. На нем португальцы с Роналду, трижды отличившимся на турнире и ставшим первым в истории, кому удалось забить на шести мировых первенствах, выбыли в 1/8 финала, уступив — 0:1 — будущим победителям испанцам. После этого многие эксперты были уверены, что Криштиану Роналду, учитывая возраст и в целом не слишком выразительную игру, продолжит карьеру лишь на клубном уровне — в «Ан-Насре» из чемпионата Саудовской Аравии. Так поступила другая все еще остающаяся в футболе легенда — аргентинец Лионель Месси, в 39 лет сосредоточившийся на американской лиге и клубе «Интер Майами».

Однако Криштиану Роналду из сборной, как оказалось, не ушел. Среди мотивов его возвращения в нее на Лигу наций называли как стремление побыстрее добраться до еще никому не покорявшейся отметки в тысячу забитых на профессиональном уровне голов (до этого рубежа форварду не хватает всего 21 мяча), так и хорошие отношения с новым тренером португальской команды. После чемпионата мира и отставки Роберто Мартинеса ее возглавил Жоржи Жезуш. Этот специалист прекрасно знаком Криштиану Роналду. Под руководством Жезуша он в предыдущем сезоне выступал в «Ан-Насре» и впервые взял с ним золото саудовского первенства.

Однако в сборной из этого вроде бы не обещавшего ничего острого союза родился скандал. В домашнем матче со сборной Уэльса, открывавшем португальскую кампанию в Лиге наций, Роналду вышел в стартовом составе. Однако Жезуш заменил его в середине второго тайма, а от Sofascore он получил худшую оценку в команде — 5,8. При этом, несмотря на инертность Криштиану Роналду, очутившегося в центре внимания лишь однажды — когда отправил мяч в ворота из положения вне игры, португальцы взяли верх над соперниками со счетом 1:0.

В следующем матче — гостевом с норвежцами в воскресенье — Криштиану Роналду в основе уже не было. А все обозреватели заметили, что во втором тайме на протяжении чуть ли не получаса он активно разминался.

Такое обычно происходит, если игроку сообщили о том, что в ближайшее время он будет отправлен на поле. Однако Жоржи Жезуш продержал его в запасе вплоть до финального свистка, притом что сидеть на скамейке весь матч сборной целиком Роналду не доводилось без малого два десятилетия, с молодости. Португальцы обыграли очень сильного соперника — 2:1. А Криштиану Роналду, в отличие от партнеров, проигнорировал традиционное приветствие фанов команды после матча.

Через три дня на упомянутой Криштиану Роналду пресс-конференции Жоржи Жезушу пришлось отвечать на вопросы по поводу знаменитости. Наставник признал, что перед матчем пообещал Роналду выпустить его на поле ближе к концу игры и что «никто не будет счастлив, если после 20–30 минут разминки так и не получит шанса сыграть». Однако Жезуш наотрез отверг факт конфликта с футболистом. Между тем к тому моменту целый ряд португальских изданий проинформировал о его существовании и о том, что Педру Пруэнса как раз и прилетел в Копенгаген, чтобы постараться конфликт уладить. Однако из этой затеи ничего не вышло. Криштиану Роналду, вместо того чтобы готовиться ко встрече с датчанами, сел в частный самолет и улетел в Мадрид. Испанский медиаресурс El Chiringuito, описывая этот вояж, со ссылкой на свои источники рассказал о том, что Роналду «почувствовал себя преданным» Жоржи Жезушем и «потерял доверие» к нему.

Португальские издания теперь рассуждают уже о возможных последствиях выходки. A Bola указывает на то, что Криштиану Роналду грозит дисквалификация от Федерации футбола Португалии сроком до года. А O Jogo уверен, что после такого ЧП он в сборную уже точно никогда не вернется.

Алексей Доспехов