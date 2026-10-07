Селлеры проглотили патентный крючок

Тролли выбирают товары, чьи производители не зарегистрировали торговые марки в России, а затем оформляют интеллектуальные права на себя и требуют от селлеров компенсаций. Размер требований достигает от нескольких десятков тысяч до 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Патентных троллей без шуток можно назвать весьма внимательными аналитиками маркетплейсов. Сначала они следят, какие товары на оптовых рынках чаще всего берут сами селлеры. Потом смотрят, высок ли покупательский спрос. Затем изучают производителя. Если продукция популярна, а выпускает ее малоизвестный китайский бренд — бинго: можно регистрировать торговую марку на себя.

Затем патентные тролли приходят к продавцам и предлагают договориться. Можно либо платить правообладателю 150 тыс. руб. ежемесячно, либо отдать 1 млн руб. и получить два месяца на избавление от остатков. Если не пойти на сделку, карточку товара заблокируют, а это грозит большими убытками, отмечает основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин:

«Замораживается товар, замораживаются продажи, карточка блокируется. После блокировки нужно вывести со склада товары за свой счет. Это стоит очень немаленьких денег, поэтому многие селлеры идут на какую-то мировую и платят суммы до нескольких миллионов рублей».

Причем необязательно, чтобы товар был импортный.

Жертв находят и среди небольших российских брендов, которые не озаботились оформлением прав на дизайн, логотип или название. Более того, иногда товарные знаки у таких предприятий перехватывают не вполне добросовестные конкуренты. Впрочем, есть и другая схема троллинга, рассказывает сопредседатель по правовым вопросам Ассоциации участников рынка электронной коммерции Алексей Васильев:

«Ищут фотографов, дизайнеров, которые оказывают услуги по созданию визуала карточки для селлеров. Приходят к ним и начинают опытным путем выяснять, передавались ли исключительные права на ту или иную фотографию селлеру. Если договор не заключался, патентные тролли предлагают за символическую сумму выкупить исключительные права на это изображение, а дальше идут на маркетплейсы, ищут всех продавцов, кто использует эту фотографию, и предъявляют им денежное требование. Сумма исков небольшая — за каждую карточку около 20-30 тыс. руб.».

Особенно плодотворные тролли могут рассылать сотни исков. И закон на их стороне: чтобы оформить патент, не нужно ни доказывать авторство идеи, ни запрашивать разрешение от зарубежного бренда, чья марка в России не охраняется. Защитить себя селлеры могут только двумя способами, говорит руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин:

«Перед началом продаж какого-либо товара стоит заключать лицензионные договоры, оформлять права на себя. Еще предпринимателям можно посоветовать обращаться напрямую к производителю, чтобы он тоже помогал решать вопрос. Другого пути, к сожалению, нет».

Если дело уже дошло до суда, остается только добиваться снижения компенсации.

Можно, конечно, попытаться аннулировать чужие права, но сделать это проблематично, предупреждает управляющий партнер компании PATENTUS Дмитрий Марканов:

«Это не какие-то разбойники с большой дороги, которые регистрируют на себя товарный знак крупного бренда. Нет, они внимательно подходят к выбору обозначений, а иногда даже покупают старые товарные знаки, которые похожи на те, что использует продавец. Некоторые создают истории использования этими товарными знаками, чтобы их нельзя было аннулировать, и лишь потом приступают к атаке».

При этом Федеральная антимонопольная служба о практике знает. Сами селлеры предлагали признать ее недобросовестной. При регистрации товарных знаков теперь нужно доказывать намерение вести реальный бизнес. Но проблема пока так и не решена.

Иван Хорушевский