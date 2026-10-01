Селлер идет в обход

Продажи независимого e-commerce в 2026 году могут вырасти на 25,8% в годовом выражении, до 5,75 трлн руб. Впервые с 2023 года темп роста увеличится, а доля направления на рынке онлайн-торговли в целом станет больше. Это связано с перетоком части селлеров из универсальных маркетплейсов в независимые интернет-магазины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Оборот российского независимого e-commerce (онлайн-продажи за вычетом универсальных маркетплейсов) в 2026 году составит 5,75 трлн руб., или на 25,8% больше год к году, прогнозируют в Infoline. В 2025 году увеличение оборота рынка независимого e-commerce аналитики Infoline оценивали в 22,5%, в 2024 году — в 17,6%, в 2023 году — в 10,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Тенденция в сегменте независимого e-commerce контрастирует с общей динамикой рынка онлайн-торговли. Аналитики Data Insight ранее прогнозировали, что его рост в этом году, напротив, замедлится с 19% до 15%. Другие эксперты не исключали, что и этот прогноз в итоге может быть пересмотрен из-за проблем, с которыми в этом году столкнулись крупнейшие универсальные маркетплейсы, лишившись значительного объема логистических площадей (см. “Ъ” от 25 сентября).

Опережающий рост позволяет сегменту независимого e-commerce увеличивать долю рынка. В Infoline прогнозируют, что в этом году он займет 34,9% от совокупного оборота онлайн-розницы, прибавив год к году 2 процентных пункта. С 2022 года это значение показывало снижение. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ждут, что оборот всего роста электронной торговли в этом году в России составит 15,8 трлн руб., 5 трлн руб. из которых сформирует независимый сегмент.

Президент АКИТ Артем Соколов констатирует, что сейчас на рынке электронной коммерции активнее проявляются нишевые игроки. Это специализированные маркетплейсы, интернет-магазины, которые работают в определенной товарной категории, говорит он. У потребителей, по словам эксперта, есть запрос на уникальные товарные предложения — это общемировая тенденция.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) говорят, что онлайн-канал остается самым динамично растущим направлением для крупных торговых сетей. Продажи через него в первом полугодии увеличились более чем на 20%. Сегмент сохранит двузначные темпы и продолжит опережать рынок, считают там. Федеральная розница развивает e-commerce через существующую офлайн-инфраструктуру: заказы собирают и выдают в магазинах, поэтому сети быстро доставляют их или предлагают самовывоз, в том числе в регионах, считают в АКОРТ.

6,06 триллиона рублей составил оборот розничной торговли России в январе—августе 2026 года, по данным Росстата

В АКОРТ замечают, что производители и бренды со своей стороны все больше заинтересованы в развитии собственных интернет-магазинов, стараясь таким образом распределять продажи через различные каналы. Такая политика позволяет бизнесу сократить зависимость от универсальных маркетплейсов в качестве основного канала. Это стремление объясняется в том числе постоянным ростом нагрузки на селлеров. По итогам второго квартала 2026 года совокупный размер комиссии и расходов на логистику для продавцов ключевых универсальных каналов превысил 40%, существенно увеличившись в годовом выражении (см. “Ъ” от 26 августа).

Многие селлеры задумались о запуске собственных интернет-магазинов или развитии своих площадок, говорит руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Он связывает это в том числе с рисками с атаками на инфраструктуру, а также с ростом стоимости сделок у крупнейших маркетплейсов. Кроме того, отмечает господин Москаленко, некоторые маркетплейсы начали позиционировать себя как логистические компании, и теперь, например, не обязательно быть селлером «Яндекс.Маркета», чтобы использовать «Яндекс. Доставку».

Развитие независимого e-commerce вряд ли окажет существенное давление на бизнес маркетплейсов, хотя и может усилить конкуренцию за сильные бренды, замечает господин Москаленко. В АКОРТ замечают, что само по себе развитие онлайн-канала требует от торговых сетей дополнительных вложений в сборку заказов, доставку и персонал.

Александра Мерцалова