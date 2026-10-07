Разрешите обложить

Офлайн-розница и собственники региональных торговых центров обратились в правительство с просьбой усилить налоговый контроль над маркетплейсами для выравнивания условий торговли. Они предлагают ограничить применение упрощенной системы налогообложения, агентских и комиссионных моделей при продаже товаров через интернет в случаях, когда эта схема используется для уклонения от уплаты налогов, а также обязать ПВЗ выплачивать компенсирующий сбор от оборота выдаваемых товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось совместное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину от представителей Ассоциации организаций торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциации текстильщиков России, сети «Леонардо», операторов ряда региональных торговых центров. В РАТЭК и «Леонардо» подтвердили отправку письма. В аппарате правительства подтвердили “Ъ” получение письма.

Обращение связано с длительным ухудшением экономического положения традиционной розничной торговли непродовольственными товарами и торговых центров, а также с существенным различием налоговой, регуляторной и инфраструктурной нагрузки. Авторы обращения предлагают выровнять эти условия, например, за счет ограничения или запрета на применение агентских и комиссионных моделей при продаже товаров через интернет в случаях, когда эта схема используется преимущественно для уклонения или намеренного снижения налогов, или ограничить применение упрощенной системы налогообложения (УСН). Также авторы просят рассмотреть возможность обязать ПВЗ применять общую систему налогообложения или ввести компенсирующий сбор в размере 5% от оборота выдаваемых товаров.

Офлайн-ритейлеры также несут заметные расходы на оплату труда и страховые взносы, обращается внимание в письме. В то же время маркетплейсы больше сотрудничают с индивидуальными предпринимателями, что позволяет платформам снижать объемы налоговых поступлений и социальных гарантий.

Установить, когда УСН используется для намеренного снижения налогов, может быть юридически сложно, считает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. При этом, отмечает эксперт, налогообложение площадок и традиционного ритейла значительно отличается из-за способа реализации товара. Весь товар, реализуемый офлайн-ритейлером, является его собственным и считается выручкой в полном объеме, а онлайн-площадки получают лишь часть стоимости от комиссий и сборов, около 30–40%, и уплачивают налоги лишь с этой суммы, остальную часть — селлеры, поясняет господин Гафаров.

Тезис о том, что агентская модель позволяет платформам снижать налоговую нагрузку, не соответствует действительности, заявили “Ъ” в Wildberries.

Там уточнили, что продавец платит налоги с реализации товара, а платформа — с дохода от собственных услуг. В Ozon и «Яндекс Маркете» от комментариев отказались.

Партнер департамента налогов и права ДРТ Юлия Орлова считает, что предложение перевести ПВЗ на основную систему налогообложения фактически означает отмену партнерской модели для операторов ПВЗ: значительная часть точек принадлежит малым предпринимателям, а не самим площадкам, а дополнительная финансовая нагрузка будет закладываться в цену товара. Дополнительный сбор в размере 5% может привести к убыточности значительной части точек: обычно маржинальность ПВЗ варьируется на уровне 3–8%, отмечает госпожа Орлова.

Максим Решетников, глава Минэкономики, в мае 2026 года: Мы достаточно сильно призвали онлайн-платформы к порядку.

Проблема неравномерного налогообложения товаров, реализуемых через маркетплейсы и через торговые точки, остается актуальной. Ранее Центр налоговой политики совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН уже предлагал ужесточить налогообложение онлайн-площадок. Тогда необходимость введения таких мер связывали с недополученными доходами бюджета. По оценкам аналитиков, в 2026 году этот показатель может достигнуть от 440 млрд до 690 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 июля).

Проблема неравномерного налогообложения товаров существует до сих пор, несмотря на ранее принятые меры, отмечает директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Антон Гребенчук. По его мнению, более актуальными для отрасли могут быть не обложение участников рынка электронной коммерции дополнительными сборами, а совершенствование мер контроля за уплатой налогов МСП и предоставление определенных льгот по налогу на имущество и земельному налогу собственникам торговых центров.

С масштабированием отрасли цифровые платформы стали крупнейшими налогоплательщиками страны, замечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Кроме того, с прошлого года все крупнейшие площадки передают в налоговые органы данные о продавцах с признаками дробления бизнеса.

Алина Мигачёва, Евгения Крючкова