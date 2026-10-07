«Вашингтон может изменить тактику»

Движение не в ту сторону. Марко Рубио фактически признал, что ситуация вокруг Украины не дает поводов для оптимизма. При этом Белый дом не отказывается от поисков компромисса и готов способствовать мирному соглашению, как только это станет возможным. Одновременно госсекретарь отверг возможность приема Киева в НАТО в ближайшее время. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что США берут паузу в своей посреднической деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Марко Рубио отправился в европейское турне, как сообщается, чтобы «сгладить острые углы в отношениях с союзниками». Первая остановка — Рейкьявик. Власти Исландии пребывают в серьезном беспокойстве, в частности после того, как Дональд Трамп в своей социальной сети включил эту страну в состав США вместе с Гренландией. Государственный секретарь, как опять же следует из официальных сообщений, обсуждал вопросы безопасности в регионе, в том числе охрану инфраструктуры — подводных коммуникационных кабелей и всего прочего схожего. В целом можно рискнуть сказать, что США активно осваиваются в Арктике.

Далее глава Госдепа отправится продвигать американские интересы уже на юг — в Португалию и Грецию. Эти страны нынче отличаются от многих крупных стран Европы, по-прежнему зараженных левым безумием. Плюс они имеют важное стратегическое расположение. Дональд Трамп строит новую архитектуру безопасности западного мира с опорой на прагматиков и реалистов, которые готовы материально участвовать во всех важных проектах.

Впрочем, вернемся в Исландию. Марко Рубио провел пресс-конференцию, где констатировал, что ситуация вокруг Украины движется «не в том направлении», и дело явно не идет к завершению конфликта. При этом вопрос вступления Киева в НАТО не стоит на повестке дня. В этом вроде бы нет никакой сенсации. Очередная попытка переговоров фактически сорвана. Энергетическое и черноморское перемирие отвергнуто. Новых предложений на сегодня нет.

Значит, на повестке дня — исключительно военная эскалация. Собственно, причем здесь новая европейская политика Трампа? При том, что США, чтобы там ни говорили, никуда из Европы не уходят. Они продвигают новые подходы и реформы, которые назрели. В Старом Свете уже физически небезопасно держать военные базы. Посмотрите на Францию или Великобританию, где готовилась атака на американские бомбардировщики. Что же делать? Ответ: переносить боевые соединения в более надежные государства, например в ту же Португалию, или Польшу, или Литву. Для последних, как известно, на сегодня Россия — главная угроза.

В итоге Вашингтон вполне может в очередной раз изменить тактику и применить некие меры давления на Москву. В попытке, скажем, продвинуть мирное решение и заодно успокоить союзников. Для чего, как было сказано выше, и приехал Марко Рубио.

Дмитрий Дризе