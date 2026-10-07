Хуситы атаковали ракетами международный аэропорт Адена
Две выпущенные хуситами ракеты упали в районе аэропорта йеменского города Аден, сообщает Reuters. По данным департамента безопасности Адена, пострадавших нет.
Как отмечает агентство, аэропорт является ключевым международным транспортным узлом для районов страны, подконтрольных правительственным силам.
Кроме того, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о перехвате баллистической ракеты хуситов, запущенной в направлении саудовского города Хамис-Мушайт. В ответ хуситские СМИ сообщили об ударах саудовских сил по объектам между провинциями Ибб и Таиз.
5 октября президент Йемена Рашад Аль-Алими объявил о начале операции по освобождению захваченного хуситами побережья Красного моря и столицы Саны. Движение «Ансар Аллах» в ответ призвало авиакомпании избегать воздушного пространства Саудовской Аравии, так как небо станет «театром военных действий».
Аден является временной столицей центральных властей Йемена. Если хуситы закрепятся в прибрежной провинции, они получат плацдарм для наступления на город и смогут усилить блокаду Баб-эль-Мандебского пролива. Таким образом, удар по аэропорту затрагивает не только транспортную инфраструктуру, но и безопасность правительственного центра.
Объявленная операция связана с борьбой за районы у пролива: правительственные силы заявили, что в ее первый день вернули, в частности, округ Зубаб, который использовался для размещения огневых точек против торговых судов и военных кораблей. По словам политолога Владимира Сотникова, операция готовилась заранее, а Саудовская Аравия оказывает правительству логистическую поддержку и ведет воздушную разведку.
Аэропорт уже использовался как пункт прибытия руководства страны: в декабре 2020 года там встречали членов нового правительства, прибывших из Саудовской Аравии. Этот эпизод показывает его роль в поддержании связи центральных властей Йемена с внешним союзником.