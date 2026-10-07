Хуситы атаковали ракетами международный аэропорт Адена

Составлено ИИ-Ассистентъ

Аден является временной столицей центральных властей Йемена. Если хуситы закрепятся в прибрежной провинции, они получат плацдарм для наступления на город и смогут усилить блокаду Баб-эль-Мандебского пролива. Таким образом, удар по аэропорту затрагивает не только транспортную инфраструктуру, но и безопасность правительственного центра.

Объявленная операция связана с борьбой за районы у пролива: правительственные силы заявили, что в ее первый день вернули, в частности, округ Зубаб, который использовался для размещения огневых точек против торговых судов и военных кораблей. По словам политолога Владимира Сотникова, операция готовилась заранее, а Саудовская Аравия оказывает правительству логистическую поддержку и ведет воздушную разведку.

Аэропорт уже использовался как пункт прибытия руководства страны: в декабре 2020 года там встречали членов нового правительства, прибывших из Саудовской Аравии. Этот эпизод показывает его роль в поддержании связи центральных властей Йемена с внешним союзником.