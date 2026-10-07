Вэнс назвал условие для прекращения войны с Ираном

Иран должен пойти на существенное сокращение своих мощностей по обогащению урана для окончания конфликта с США, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Reuters.

«Я думаю, если они хотят показать готовность отказаться от создания ядерного оружия, им следует сделать что-то существенное в отношении своих мощностей по обогащению»,— сказал господин Вэнс.

Он отметил, что США остаются открытыми к мирному соглашению, способному прекратить семимесячную войну и разблокировать Ормузский пролив, однако требование об уступках в ядерной сфере остается принципиальным.

По словам вице-президента США, ситуацию на переговорах усложняет неопределенность в структуре власти Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи — до конца не понятно, кто именно принимает финальные решения в Тегеране.