Вэнс назвал условие для прекращения войны с Ираном
Иран должен пойти на существенное сокращение своих мощностей по обогащению урана для окончания конфликта с США, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Reuters.
«Я думаю, если они хотят показать готовность отказаться от создания ядерного оружия, им следует сделать что-то существенное в отношении своих мощностей по обогащению»,— сказал господин Вэнс.
Он отметил, что США остаются открытыми к мирному соглашению, способному прекратить семимесячную войну и разблокировать Ормузский пролив, однако требование об уступках в ядерной сфере остается принципиальным.
По словам вице-президента США, ситуацию на переговорах усложняет неопределенность в структуре власти Ирана после гибели аятоллы Али Хаменеи — до конца не понятно, кто именно принимает финальные решения в Тегеране.
Предыдущая модель ограничений затрагивала сразу два параметра: в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) Иран согласился сократить число центрифуг с 19 тыс. до 6104 и не обогащать уран выше 3,67% не менее 15 лет. Поэтому требование существенно сократить мощности означает ограничения не только на заявленный уровень обогащения, но и на инфраструктуру, которая определяет возможность быстро наращивать производство.
Цена таких уступок для Тегерана связана с надежностью самой сделки. В апреле 2025 года иранская сторона была готова обсуждать ограничение уровня обогащения, но требовала гарантий, что США не выйдут из нового соглашения. После выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году Иран спустя год начал отказываться от прежних обязательств, повышать уровень обогащения и увеличивать запасы. Поэтому параметры мощностей и гарантии сохранения договоренностей оказываются связанными условиями одного соглашения.