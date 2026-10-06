Роналду заявил о планах остаться в сборной Португалии после ссоры с тренером

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду заявил, что пока не готов завершать карьеру в национальной команде Португалии. Он извинился перед футболистами и болельщиками за то, что покинул расположение сборной за день до матча с Данией из-за ссоры с тренером. Об этом футболист сообщил в заявлении, которое опубликовали A Bola и журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

«Последствия моих действий должны быть оценены Федерацией футбола Португалии, и она же должна определить меру наказания... Я не просто рядовой игрок — я капитан команды, и это отягчающее обстоятельство. Я уже принес извинения, но понимаю, что за поступками должны следовать последствия»,— отмечается в заявлении Роналду.

Футболист пообещал болельщикам, что сыграет «один или несколько прощальных матчей». «Поэтому, если я буду в хорошей физической форме и буду играть за свой клуб — и, надеюсь, забивать голы — после того, как отбуду возможную дисквалификацию, я буду готов... бороться и побеждать в составе нашей сборной»,— написал Криштиану Роналду. Фабрицио Романо сообщил, что футболист остается доступен для вызова в национальную команду в ноябре.

27 сентября португальский форвард впервые за 18 лет не вышел на поле в официальной игре. Всю игру Лиги наций против Норвегии, которая завершилась победой Португалии, он провел на скамейке запасных. Перед матчем против Дании он покинул расположение сборной, узнав, что главный тренер Жорже Жезуш оставил его на скамейке запасных второй матч подряд.

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